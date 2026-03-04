劍指核計畫？美以開攻伊朗後時代 前外交官：背後實涉中東版圖「重塑」

2月底美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，多數觀點劍指「伊朗核計畫」；然而埃及前外交官員分析認為，行動背後實涉以色列的長期安全戰略與地緣政治考量，且將對中東版圖局勢產生巨大影響，形成一個「重塑」的區域。

埃及外交部前次長哈里迪（Hussein Haridy）3日在埃及官媒「金字塔報」（Al Ahram）評論表示，美以對伊朗開火，並非如外界普遍認為的是針對伊朗的核武計畫。他從歷史事件分析，其背後目的實際牽涉更廣泛的區域戰略布局，也就是在中東地區內建立「大以色列」。

哈里迪首先提及以巴雙方1993年簽定的「奧斯陸協議」（Oslo Accords）。此協議內容核心是，讓以色列和巴勒斯坦相互承認，也就是「兩國方案」。然而，以色列多年來的國內政治氛圍，對協議走向始終存在分歧。此外，現任總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）一向高調主張重建區域安全架構，並將削弱伊朗影響力視為主要戰略。

哈里迪接著提到，自2023年10月7日以哈衝突升級這兩年多來，美以關係進一步深化，對伊朗政策也更具一致性。伊朗在美以此次聯合出手的第一波空襲中即遭受重大打擊。最高領袖哈米尼被證實身亡後，美國總統川普（Donald Trump）公開呼籲伊朗人民「掌握自己的政權」，以色列也表示正為伊朗政權輪替創造機會。

然而，哈里迪直言，伊朗問題觀察人士幾乎一致認為，伊朗政權結構複雜，權力分散於宗教領袖體系、革命衛隊與軍方之間，不太可能在短期內出現全面政權輪替。部分專家甚至警告，若伊朗陷入長期動盪，恐將重演伊拉克或利比亞政權更迭後的「區域失序」局面。

哈里迪更直指，內唐亞胡自1996年5月就任總理後，首要目標是阻止巴勒斯坦建國，第2個目標則是削弱伊朗實力。例如，歐巴馬（Barack Obama）政府2015年準備與伊朗達成「聯合全面行動計畫」（JointComprehensive Plan of Action, JCPOA）核武協議前，內唐亞胡在未事先與白宮協商的情況下，逕行在美國國會聯席會議上發表談話，警告美國不得與伊朗簽署任何協議。

哈里迪還特別提到，在這次戰爭中，伊朗孤立無援，中俄盟友均未出手援助。更糟的是，伊朗在戰略上嚴重誤判形勢，竟以海灣國家為目標來報復美國的空襲行動，因為據信，這些空襲由美國在海灣地區的13個基地發動。

哈里迪說，伊朗此舉正中內唐亞胡下懷。因為內唐亞胡一直致力於在中東地區建立一個「遜尼派阿拉伯－以色列聯盟」，以對抗伊朗及其代理人，如黎巴嫩真主黨（Hezbollah）和葉門叛軍「青年運動」胡塞組織（Houthi）。

哈里迪表示，自去年6月美伊發生第1輪衝突後已9個月，如今這場第2輪美伊戰爭將如何收場，目前不得而知，最終走向仍難預測。然而，有一點可以肯定的是：中東地緣政治版圖將發生巨大變化。

哈里迪呼籲，阿拉伯國家現在應聯合起來，共同抵禦所謂的「大以色列」，因為，「大以色列」野心才是這場美以聯攻伊朗的根源。

哈里迪最後總結，區域國家未來如何因應新的區域安全架構，將成為觀察焦點，且區域各國應做好準備，迎接一個「重塑」的中東地區。