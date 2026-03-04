伊朗戰火 油價何時會衝破100美元大關？油市分析家有共識

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／取材自英國金融時報
油價走勢繫於油運受到干擾的時間多長，以及多嚴重而定。路透

伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（LNG），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶100美元重要心理關卡？

油價3日最高曾衝到85美元，是2024年7月以來的高點，但仍遠低於2022年俄羅斯入侵烏克蘭時的128美元水位。能源數據公司Welligence分析師表示，「市場反應相當謹慎，交易商仍在觀望」。現在交易商正在看衝突將持續多久，「我們並未看到雙方試圖降低戰火，相反的，伊朗正在升高攻勢」。

1. 震撼有多嚴重？

這次油價的漲幅遠比去年6月「12日戰爭」大得多，因為當時波斯灣石油並未停運，且能源設施只受到有限攻擊。但與以往發生能源危機時的情況相比，目前的漲幅仍只算是小兒科。1973-74年阿拉伯石油禁運時，油價曾大漲260%；1979年伊朗革命時，油價曾大漲160%；1990年伊拉克侵略科威特，油價曾上漲180%。每一次對全球經濟都造成重大衝擊。

但現在世界已經改變。已開發國家的石油密集度遠低於1970年代，對中東石油的依賴度也降低。現在美國是世界最大產油國，而且蓋亞那、巴西與加拿大都有大量石油出口。

市場也猜測川普政府將如何退場。由於11月美國將舉行國會期中選舉，白宮必須維持通膨降勢；油價若持續上漲，美國可能釋出戰略庫存以平抑油價。

2. 油價為何尚未進一步衝高？

石油業因應能源危機的能力增強。經過新冠疫情及俄烏戰爭後，貿易商已更能迅速調整油輪航線，使利潤最大化，並將干擾降到最低。這也使油市情勢較為寬鬆，甚至對短期性的供給震撼掉以輕心。市場要等到石油供給受到實質的干擾後，才會開始追價。

如果荷莫茲海繼續實際封閉兩周之久，專家預估將導致2.5億桶的石油無法運出波灣，一些產油國因為油槽爆滿而不得不停產，此時油價將衝破100美元。目前伊拉克已經因為無處儲油，關閉了全世界最大的魯邁拉油田。

貿易商也表示，他們對當前情勢已預做準備，許多市場人士事前都已布局多單，準備在油價大漲時獲利了結。

3. 市場已有那些保護動作？

戰爭之前，國際油市供給充裕，使一些擔憂中東可能出事的國家預先建立原油庫存。以中國為例，在沒有新貨供應的情況下，庫存量可以支持124天的需求。全球庫存量以歷史標準來看雖處於低位，但仍有20億桶，而中東油運一天受到影響的數量約為1,600萬桶。另外的緩衝因素還包括已經在運送途中的波灣原油，而海上受到制裁的俄羅斯及伊朗原油也達1.2-1.5億桶，都可能作為緩衝用油。再者，儘管荷莫茲海峽油運受到管制，但沙國及阿聯一部分石油仍可繞道出口。

4. 那些情況可能使油價突破100美元？

油市分析家的共識是是油價走勢繫於油運受到干擾的時間多長，以及多嚴重而定。標普全球能源機構研究人員蘇威表示，基本情況是如果海峽油運迅速恢復，油價將在80-90美元之間。但干擾時間拉長，油價將突破百元。

在短期期，分析家預期戰事仍將持續。伊朗可能擴大攻勢，為談判及戰局降溫建立籌碼；依據目前的油價走勢及情勢發展，本周末油價可能達到95美元以上。技術分析則顯示，這一波段的滿足點約為90美元。

