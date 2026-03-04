極為罕見…伊朗革命衛隊稱控制荷莫茲海峽 傳有油輪航經往阿聯

伊朗革命衛隊今天表示，已全面控制石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽；並警告任何試圖通過該水道船隻，恐面臨飛彈或無人機攻擊風險。消息人士透露，一艘油輪昨天通過荷莫茲海峽，駛往阿拉伯聯合大公國港口裝載原油。

伊朗革命衛隊海軍官員阿克巴札德（Mohammad Akbarzadeh）透過法斯通訊社（Fars News Agency）發布聲明指出：「目前荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已在伊斯蘭共和國海軍的完全控制之下。」

針對中東局勢，美國總統川普昨天表示，美國海軍已做好準備，將為通過這條波斯灣重要航道的油輪提供護航。

路透社報導，根據業界人士與船舶追蹤數據顯示，一艘油輪昨天航經荷莫茲海峽，前往阿拉伯聯合大公國港口裝載原油。這是自伊朗戰事爆發、中東航運中斷以來，極為罕見的航行行動。

倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示，蘇伊士極限型（Suezmax）油輪「波拉號」（Pola）2日晚間接近荷莫茲海峽時關閉了船舶自動識別系統（AIS）追蹤器，並於昨天在阿布達比附近重新出現。

由於此事涉及敏感資訊，兩名要求匿名的貿易消息人士透露，該船正前往傑貝丹那港（Jebel Dhanna）裝載阿布達比穆爾班（Murban）原油，預計運往泰國。管理該船舶的Dynacom Tankers公司因在非辦公時間，未能立即聯繫上對此發表評論。

美以與伊朗間的衝突已導致中東能源出口中斷。德黑蘭當局先前攻擊船隻與能源設施，封鎖波斯灣航線，迫使卡達和伊拉克等產油國停產。

根據Vortexa船舶追蹤數據，美伊衝突爆發後翌日，通過荷莫茲海峽的油輪數量已從1月以來平均每日24艘，大幅降至4艘。