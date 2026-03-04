快訊

中央社／ 德黑蘭/新加坡4日綜合外電報導
伊朗革命衛隊今天表示，已全面控制石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽；並警告任何試圖通過該水道船隻，恐面臨飛彈或無人機攻擊風險。 路透社
伊朗革命衛隊今天表示，已全面控制石油天然氣運輸要道荷莫茲海峽；並警告任何試圖通過該水道船隻，恐面臨飛彈或無人機攻擊風險。消息人士透露，一艘油輪昨天通過荷莫茲海峽，駛往阿拉伯聯合大公國港口裝載原油。

伊朗革命衛隊海軍官員阿克巴札德（Mohammad Akbarzadeh）透過法斯通訊社（Fars News Agency）發布聲明指出：「目前荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）已在伊斯蘭共和國海軍的完全控制之下。」

針對中東局勢，美國總統川普昨天表示，美國海軍已做好準備，將為通過這條波斯灣重要航道的油輪提供護航。

路透社報導，根據業界人士與船舶追蹤數據顯示，一艘油輪昨天航經荷莫茲海峽，前往阿拉伯聯合大公國港口裝載原油。這是自伊朗戰事爆發、中東航運中斷以來，極為罕見的航行行動。

倫敦證券交易所集團（LSEG）資料顯示，蘇伊士極限型（Suezmax）油輪「波拉號」（Pola）2日晚間接近荷莫茲海峽時關閉了船舶自動識別系統（AIS）追蹤器，並於昨天在阿布達比附近重新出現。

由於此事涉及敏感資訊，兩名要求匿名的貿易消息人士透露，該船正前往傑貝丹那港（Jebel Dhanna）裝載阿布達比穆爾班（Murban）原油，預計運往泰國。管理該船舶的Dynacom Tankers公司因在非辦公時間，未能立即聯繫上對此發表評論。

美以與伊朗間的衝突已導致中東能源出口中斷。德黑蘭當局先前攻擊船隻與能源設施，封鎖波斯灣航線，迫使卡達和伊拉克等產油國停產。

根據Vortexa船舶追蹤數據，美伊衝突爆發後翌日，通過荷莫茲海峽的油輪數量已從1月以來平均每日24艘，大幅降至4艘。

荷莫茲海峽 油輪 伊朗 中東 戰爭 油價 石油 天然氣 以色列 美國

能避開荷莫茲海峽？沙國試圖從紅海運出原油 船東卻因這項因素怕怕

川普擬派美軍護航荷莫茲海峽油輪！業界看衰原因曝 恐找伊朗談豁免

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗稱封鎖荷莫茲海峽、揚言開火 美軍駁斥

影／中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

美國聯手以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗也展開報復行動，中東戰火延燒。由於多國被迫關閉領空、機場停飛，多名台灣人滯留卡達多日，老中青都有，因求助外交單位回覆只能等待，已有20多名台灣人自組自救會，決定自行洽詢旅行社包車離開卡達，自嘲像「難民」，要搭車到800公里外的沙烏地阿拉伯，希望盡快回到台灣的家。

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

紐約時報3日分析指出，在美國與以色列對伊朗開戰後，伊朗的首要目標就是生存下來。為了達到這一點，德黑蘭當局希望提高美國總統川普承受的戰爭代價，包括美軍傷亡、能源成本與通膨壓力，試圖促使川普宣布勝利並收手。

伊朗戰火 油價何時會衝破100美元大關？油市分析家有共識

在伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（LNG），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶100美元重要心理關卡？

極為罕見…伊朗革命衛隊稱控制荷莫茲海峽 傳有油輪航經往阿聯

伊朗革命衛隊今天表示，已全面控制石油與天然氣運輸要道荷莫茲海峽；並警告任何試圖通過該水道船隻，恐面臨飛彈或無人機攻擊風險...

川普扳不倒伊朗神權政府 卻正面臨地緣政治殘酷洗牌

飛彈、無人機與轟炸機互轟5天後，與美以聯軍與伊朗的戰鬥正在走向持久戰，最初將是以周為單位，接著可能以月為單位，而這恐是美國不想要的結局。美以在第一階段的戰鬥中雖取得部分勝利，但他們卻正在輸掉戰略。而輸掉戰略的結果是：美國不會被迫離開中東，但它在中東的地位將大不如前。

打擊真主黨…以色列空襲住宅大樓5死 黎巴嫩貝魯特飯店也遭擊中

黎巴嫩國營媒體今天說，以色列空襲擊中貝魯特一家飯店，還攻擊黎巴嫩東部一處住宅區大樓，造成該大樓5人罹難及15人受傷，還有...

