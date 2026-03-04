快訊

打擊真主黨…以色列空襲住宅大樓5死 黎巴嫩貝魯特飯店也遭擊中

中央社／ 貝魯特4日綜合外電報導
黎巴嫩國營媒體今天說，以色列空襲擊中貝魯特一家飯店，還攻擊黎巴嫩東部一處住宅區大樓，造成該大樓5人罹難及15人受傷，還有3人失聯。 新華社
黎巴嫩國營媒體今天說，以色列空襲擊中貝魯特一家飯店，還攻擊黎巴嫩東部一處住宅區大樓，造成該大樓5人罹難及15人受傷，還有3人失聯。

法新社報導，此時正值以色列宣布展開大規模空襲，回應伊朗支持的激進組織真主黨發射飛彈及無人機的攻擊。

黎巴嫩國營媒體指出，以色列襲擊目標包含位於黎巴嫩東部、距邊境甚遠的巴貝克（Baalbek）一棟建築，以及至今尚未遭受戰火波及的貝魯特某地區一間飯店。

另外，稍早在貝魯特南方的阿拉蒙（Aramoun）及沙迪雅（Saadiyat），這兩個並非真主黨的傳統勢力範圍的城鎮也遭到攻擊。黎巴嫩衛生部表示，以色列空襲造成6人死亡、8人受傷。衛生部強調，這一數字僅為「初步統計」。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，阿拉蒙遭擊中的是一棟住宅大樓。法新社記者在現場看到救難人員正從現場救出民眾。

目前尚不清楚這些城鎮及巴貝克的實際襲擊目標為何，但黎巴嫩國家通訊社表示，巴貝克一處住宅大樓有5人罹難。

黎巴嫩國家通訊社還說，另有15人受傷，還有3人失聯。

對於這起攻擊，巴貝克市長表示，遭襲擊大樓內僅有平民居住。

以色列軍方尚未立即回應。不過，以軍早先已宣布對黎巴嫩南部真主黨發動「大規模空襲」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosGhebreyesus）表示，黎巴嫩的死者中有3名救護人員，另有6人在救助爆炸傷者時受傷。

同時，以色列北部部分邊境地區響起空襲警報。

以色列軍方聲明表示，「有多枚從黎巴嫩射來的飛彈遭攔截」，並通報無人傷亡。

慘勝也是勝！紐時：伊朗首要目標是生存 打算把戰爭拖到川普先撐不住

紐約時報3日分析指出，在美國與以色列對伊朗開戰後，伊朗的首要目標就是生存下來。為了達到這一點，德黑蘭當局希望提高美國總統川普承受的戰爭代價，包括美軍傷亡、能源成本與通膨壓力，試圖促使川普宣布勝利並收手。

解密冷戰術語「讓蔣介石出場」！外媒揭美國務卿魯比歐曾獲「中正劍」

美國國務卿魯比歐3日向國會簡報伊朗行動，放話「讓蔣介石出場」預告將加大攻勢，引發熱議。究竟美軍突襲伊朗如何與「蔣介石」扯上關係？外媒報導，這句話源自冷戰時期美國右翼組織約翰伯奇協會，主張美國武裝在台灣的蔣介石以奪回中國大陸，後來才引申為加大行動攻勢之意。

不只武裝庫德人！以色列空襲伊朗「鎮壓機器」盼引爆民眾重返街頭起義

美國與以色列28日聯手對伊朗開戰後，除了武裝伊朗庫德族部隊外，以軍也將打擊目標對準德黑蘭曾殘酷鎮壓抗議、造成數千人死亡的「警察國家」體系，希望藉此為一場推翻伊斯蘭政府的民眾起義掃清道路。

【重磅快評】伊朗選出新領袖 恐比霍梅尼革命更顛覆地緣格局

飛彈、無人機與轟炸機互轟五天後，與美以聯軍與伊朗的戰鬥正在走向持久戰，最初將是以周為單位，接著可能以月為單位，而這恐是美國不想要的結局。美以在第一階段的戰鬥中雖取得部分勝利，但他們卻正在輸掉戰略。而輸掉戰略的結果是：美國不會被迫離開中東，但它在中東的地位將大不如前。

AI時代的「算力」決勝點？從美國伊朗衝突看台灣國防安全的啟示

失去算力支撐的國防，武器設備形同堆疊在荒野中的廢鐵。威懾一個國家，從消滅這個國家的算力開始。

伊朗戰火 油價何時會衝破100美元大關？

在伊朗戰爭爆發之前，能源專家列出的最糟狀態包括荷莫茲海峽被封鎖，以及伊朗攻擊整個波斯灣區的港口、煉油廠與天然氣站。如今戰爭進入第五天，中東主要的能源設施已經遭到攻擊，卡達停止生產液化天然氣（LNG），沙烏地阿拉伯最重要的煉油廠之一已經關閉，貨輪通過荷莫茲海峽的運務實質上已經停頓，但布蘭特油價為何尚未突破每桶100美元重要心理關卡？

