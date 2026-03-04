打擊真主黨…以色列空襲住宅大樓5死 黎巴嫩貝魯特飯店也遭擊中

黎巴嫩國營媒體今天說，以色列空襲擊中貝魯特一家飯店，還攻擊黎巴嫩東部一處住宅區大樓，造成該大樓5人罹難及15人受傷，還有3人失聯。

法新社報導，此時正值以色列宣布展開大規模空襲，回應伊朗支持的激進組織真主黨發射飛彈及無人機的攻擊。

黎巴嫩國營媒體指出，以色列襲擊目標包含位於黎巴嫩東部、距邊境甚遠的巴貝克（Baalbek）一棟建築，以及至今尚未遭受戰火波及的貝魯特某地區一間飯店。

另外，稍早在貝魯特南方的阿拉蒙（Aramoun）及沙迪雅（Saadiyat），這兩個並非真主黨的傳統勢力範圍的城鎮也遭到攻擊。黎巴嫩衛生部表示，以色列空襲造成6人死亡、8人受傷。衛生部強調，這一數字僅為「初步統計」。

黎巴嫩國家通訊社（NNA）指出，阿拉蒙遭擊中的是一棟住宅大樓。法新社記者在現場看到救難人員正從現場救出民眾。

目前尚不清楚這些城鎮及巴貝克的實際襲擊目標為何，但黎巴嫩國家通訊社表示，巴貝克一處住宅大樓有5人罹難。

黎巴嫩國家通訊社還說，另有15人受傷，還有3人失聯。

對於這起攻擊，巴貝克市長表示，遭襲擊大樓內僅有平民居住。

以色列軍方尚未立即回應。不過，以軍早先已宣布對黎巴嫩南部真主黨發動「大規模空襲」。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosGhebreyesus）表示，黎巴嫩的死者中有3名救護人員，另有6人在救助爆炸傷者時受傷。

同時，以色列北部部分邊境地區響起空襲警報。

以色列軍方聲明表示，「有多枚從黎巴嫩射來的飛彈遭攔截」，並通報無人傷亡。