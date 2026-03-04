美伊開戰 外交部持續協助僑民旅客離境

美伊開戰，外交部啟動國際護僑行動，就中東各國情況，建議並協助滯留民眾的離境方式，民眾可與駐外館處聯繫。外交部表示，目前台灣人主要滯留在阿拉伯聯合大公國，杜拜機場、阿布達比機場已運行少量航班，下午預計有阿聯酋航空班機抵台。

外交部發言人蕭光偉回覆中央社表示，因應此次中東局勢變化，多國空域關閉，已責成駐外館處瞭解駐地民眾需求，以因地制宜方式確保民眾安全為優先考量，滾動式執行照護最佳計畫。

外交部指出，相關駐外館處持續與民眾及友盟國家保持密切聯繫，即時掌握民眾情況與區域情勢最新發展，以提供適切協助。如駐以色列代表處與駐約旦代表處協調合作，2日協助2名滯留以國且有意離境民眾搭乘專車安抵約旦，並提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以等協助。

外交部說，目前台灣人滯留中東地區國家主要在阿聯大公國，外交部注意到杜拜機場及阿布達比機場已逐漸運行少量航班，4日預計將有阿聯酋航空班機飛返台灣。

外交部綜合考量中東最新安全局勢，提供目前在相關地區最新安全建議及協助措施包括：

一、阿拉伯聯合大公國（空域有限度開放）：

外交部建議因短期商旅滯留當地的國人，可持續等待並利用後續復航的商業航班返國。此外，目前阿聯大公國與鄰國阿曼邊界並未關閉，台灣人入境阿曼可享免簽證待遇，相關駐處正規劃協助有意離開阿聯大公國國人經陸路前往阿曼，以利民眾自阿曼自行搭乘商業航班返國。倘有需求，請與駐杜拜辦事處聯繫登記，聯繫電話：+971-50-645-3018。

二、以色列（空域關閉）：

滯留當地台灣人倘有離境需求，駐以色列代表處可協助以陸路方式前往約旦，民眾再自行搭乘約旦前往歐洲或東南亞的班機。駐以色列代表處聯繫電話：+972-544-275-204。

三、卡達、巴林、科威特、伊朗、伊拉克（空域關閉）：

滯留當地民眾倘有離境需求，請與駐沙烏地阿拉伯代表處（兼轄卡達）、駐巴林代表處、駐科威特代表處、駐杜拜辦事處（兼轄伊朗）、駐約旦代表處（兼轄伊拉克）聯繫登記，聯繫電話：駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處：+966-505223725、駐巴林臺北貿易辦事處：+973-39655139、駐科威特王國台北商務代表處：+965-66565762、駐杜拜辦事處：+971506453018、駐約旦代表處：+962795552605。

四、阿曼、沙烏地阿拉伯、約旦（空域開放）：

建議民眾儘速搭乘民航機離境。

外交部官網同時開闢「因應中東情勢服務專區」（https://www.mofa.gov.tw/theme.aspx?n=7174&sms=69&s=157https://www.mofa.gov.tw/theme.aspx?n=7174&sms=69&s=157），隨時更新各項資訊。

外交部提醒，長期旅居及短期滯留受戰事影響國家的民眾，務必提高警覺並遵循當地政府的安全指引，以確保人身安全，並請主動與台灣駐外館處聯繫，以便相關駐處得以適時提供後續必要協助。