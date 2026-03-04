快訊

【重磅快評】伊朗選出新領袖 恐比霍梅尼革命更顛覆地緣格局

聯合報／ 主筆室
美以聯軍與伊朗的戰鬥走向持久戰，最新訊息是，哈米尼的兒子穆吉塔巴可能成為伊朗新的實質領袖。圖為上月伊朗革命衛隊建軍47周年，民眾在街頭手舉穆吉塔巴的照片。歐新社
美以聯軍與伊朗的戰鬥走向持久戰，最新訊息是，哈米尼的兒子穆吉塔巴可能成為伊朗新的實質領袖。圖為上月伊朗革命衛隊建軍47周年，民眾在街頭手舉穆吉塔巴的照片。歐新社

飛彈、無人機與轟炸機互轟五天後，與美以聯軍與伊朗的戰鬥正在走向持久戰，最初將是以周為單位，接著可能以月為單位，而這恐是美國不想要的結局。美以在第一階段的戰鬥中雖取得部分勝利，但他們卻正在輸掉戰略。而輸掉戰略的結果是：美國不會被迫離開中東，但它在中東的地位將大不如前。

川普在3日換著不同說法坦承，他無法確定「這場戰爭最終會如何收場」，這表示他戰前他就沒有周詳的計畫，甚至也沒有確實可及的戰略目標，而更令人惶恐的是，他竟承認了他不知道怎麼讓戰爭收場。

這番話已經在半公開地暗示，美國正在被拖進一個泥潭，而作為領導這個國家的主人，他並不知道要怎麼跳出這個泥潭。

川普最早曾經想像過的一個戰略目標是「政權更替」，但他在殺死哈米尼之後才發現，伊朗不是敘利亞、委內瑞拉那種脆弱的小國，它依舊屹立不搖。他原以為一個權力高度集中的政權只要那個獨裁者被斬首，它的身軀就會跟著被肢解。但伊朗卻在哈米尼死後兩小時內發動了具有節奏感的反擊，將戰火點燃整個中東，並且一直持續到如今。

川普跟媒體說，美方屬意接班人選都已死亡，而新的人選他一個都不認得。而現在，最新訊息是，哈米尼的兒子穆吉塔巴可能接替他的父親，成為伊朗新的實質上的領袖，而這一人選的產生，更表明了伊朗不但沒有轉向親美路線，而是在仇美的路上走向更激進的遠方。

穆吉塔巴若是真的已被確立為新的領袖，這個接班的速度更是意在羞辱華盛頓的斬首策略，它意在向世界申明：伊朗不是一個人的國家，它是一張由伊斯蘭的教法所織就的一張網。所以，它不是華盛頓那群幕僚所以為的，是一個獨裁者壟斷一切的國家，而是一個按其信仰所建造的一個政法體系。對於這樣的體系，軍事斬首是無法將其摧毀的。

這一切都在印證：瓦解伊朗這個政教合一的伊斯蘭政權的戰略目標，距離最終的失敗，已只幾步之遙。

再日復一日地派出戰機去轟炸伊朗，已經失去意義。因為伊朗所有的戰爭機器都已藏進深山的地堡裡，在伊朗的地表炸出再多的窟窿，也換不掉這個神權政府。

伊朗並不是到了美以大批部隊在地區集結後，才開始準備應戰。伊朗早就預想到這一滅國戰爭遲早將要降臨，為此他們恐怕已為這場戰爭至少準備了20年。所以，當伊朗的導彈毫無克制地射向以色列、以及海灣裡的諸個阿拉伯國家，甚至打到了地中海上的塞浦路斯時，世界才會對伊朗導彈展現的性能以及彷彿毫無枯竭憂慮的打法，感到無比詫異。

因此，美國勢必要重新評估，這是否是一個可以繼續打下去的戰爭。如果為了美國的顏面而決心打下去。川普將只剩下兩個選擇，一個是下定決心派遣地面部隊登陸這個多山的碩大國家，義無反顧地進軍德黑蘭；另一個則是扶植庫德族等親美、或不滿神權政府的反叛勢力，從內部瓦解伊朗。

不過，後者可能就是美國最早設定的路徑，並且勢必與斬首哈米尼一樣，仍然是無效的策略。美國當初的戰爭設想其實就是「外科手術打擊」+「內部代理人叛亂」，以此撬動神權政府，但這既依舊低估了在伊朗已執政了47年的神權政府的根基，又高估了作為少數族群的庫德族進行反叛的槓桿力量。

至於庫德族之外，無論是主體民族波斯人或是第二大民族的亞塞拜然人，就算有一定比例的親美份子，也不敢貿然在此時冒出頭來當一個勢將留下歷史汙名的叛國者。

所以美國唯一的選擇其實只有一個，就是出動地面部隊，在伊朗的崇山峻嶺中，與熟知地形、並有無數山體堡壘掩護的革命衛隊直面交火，一寸一寸地打到德黑蘭。

而事實上，連這個選項也不存在，因為一旦進入地面，美軍將再度捲入猶如阿富汗戰爭那樣的泥淖，甚至是七十年前越戰的噩夢。而這是美國所不能承受之重。

此刻的伊朗打的不是純粹的軍事戰爭，而是精準攻擊美國以金融為核心的霸權要害。當整個中東陷入戰火，荷莫茲海峽被長期封鎖，全球經濟陷入動盪，石油與美元的鏈條將被剪斷，暴漲的油價更將推升美債收益率；如果白宮對此毫無作為，美國已接近39兆美元的債務將因高利率而爆倉，而這將比美軍在戰場上敗北更加致命。

美國正在進入一個進退維谷的難堪局面，當持久戰亦變得無法容忍時，最終的可能發展的仍然是談判。美國將再次以慣有的自我獎賞的語言，聲稱自己已在這場戰爭中獲勝，然後以德黑蘭已經接受它的某些條件為由，將它派來圍攻的大批海空軍調開，然後雲淡風輕地表示已經馴服了伊朗。

不過，如果故事真地朝此方向發展，伊朗在中東的地位將在戰後大幅上升，而沙烏地阿拉伯、巴林、卡達、阿聯酋與科威特等海灣產油國在遭到襲擊後，卻看不到伊朗得到懲罰，也將對美國護衛它們的能力大為懷疑，並深為恐懼。美國不會離開中東，但海灣君主國勢將開始尋求其他域外國家的保護。美國在這裡的力量也將逐漸式微，以色列狂暴的戰爭外交，恐怕也必須學習收斂的哲學。

德黑蘭的這場對哈米尼的斬首行動，可能正在觸動一次全球地緣政治的洗牌。它所顛覆的中東格局，有可能比1979年的霍梅尼革命更加深遠。這是因為相較於1970年代，美國的國力已大不如前，而這次對伊朗的行動卻是在透支已經十分虛弱的帝國氣息。

羅馬帝國曾經無比強大，但羅馬已經不復存在；而波斯卻依舊在它的高原上世代生息，只是換上了伊斯蘭的臉孔。自喻為現代羅馬的美國，應該深自警惕，以史為鑒。

