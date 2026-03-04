不只武裝庫德人！以色列空襲伊朗「鎮壓機器」盼引爆民眾重返街頭起義

美國與以色列28日聯手對伊朗開戰後，除了武裝伊朗庫德族部隊外，以軍也將打擊目標對準德黑蘭曾殘酷鎮壓抗議、造成數千人死亡的「警察國家」體系，希望藉此為一場推翻伊斯蘭政府的民眾起義掃清道路。

華爾街日報報導，以色列軍方表示，以方空襲已鎖定伊朗負責國內安全的人員，從巴斯基民兵（Basij）到資深情報官員。美方也攻擊了一些國內安全機構，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）位於德黑蘭的總部；IRGC是負責保衛並維繫政權的強大力量。

伊朗今年1月發生數十年來全球最致命的政治鎮壓之一，IRGC與巴斯基民兵是主要執行者，並向人群開火，造成數千人死亡。警察單位與情報部門也參與鎮壓集會並大規模逮捕抗議者。

儘管以色列長期以來滿足於透過軍事行動或祕密行動削弱伊朗，但以方官員如今認為必須推動政權更替。他們已明確表示，希望透過空襲對伊朗「警察國家」體系造成足夠破壞，讓民眾能在地面接管局勢。不過，伊朗問題專家認為，僅靠空中力量要達成這一目標並不容易。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示：「如果賭的是空襲從上方完成任務，而伊朗人從下方完成最後一步，那是一個缺乏歷史先例的賭注，也忽視了像伊斯蘭共和國這樣根深柢固威權體制的韌性。」

華爾街日報指出，伊朗過去兩個月來民怨持續升溫，原因包括經濟困境、長期對政治與社會規範的不滿，以及對1月抗議者遭殺的憤怒。然而，即使以色列空襲削弱伊朗政權，當局在全國大部分地區仍壟斷武器，巴斯基民兵仍在街頭巡邏。隨著平民死亡人數上升，外國軍事干預反而可能提升巴斯基與革命衛隊的支持度。除非政權內部出現大規模倒戈，局勢才可能出現轉變。