不只武裝庫德人！以色列空襲伊朗「鎮壓機器」盼引爆民眾重返街頭起義

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗巴斯基民兵的一名宗教人士2025年1月10日在首都德黑蘭參加遊行。美聯社
伊朗巴斯基民兵的一名宗教人士2025年1月10日在首都德黑蘭參加遊行。美聯社

美國與以色列28日聯手對伊朗開戰後，除了武裝伊朗庫德族部隊外，以軍也將打擊目標對準德黑蘭曾殘酷鎮壓抗議、造成數千人死亡的「警察國家」體系，希望藉此為一場推翻伊斯蘭政府的民眾起義掃清道路。

華爾街日報報導，以色列軍方表示，以方空襲已鎖定伊朗負責國內安全的人員，從巴斯基民兵（Basij）到資深情報官員。美方也攻擊了一些國內安全機構，包括伊斯蘭革命衛隊（IRGC）位於德黑蘭的總部；IRGC是負責保衛並維繫政權的強大力量。

伊朗今年1月發生數十年來全球最致命的政治鎮壓之一，IRGC與巴斯基民兵是主要執行者，並向人群開火，造成數千人死亡。警察單位與情報部門也參與鎮壓集會並大規模逮捕抗議者。

儘管以色列長期以來滿足於透過軍事行動或祕密行動削弱伊朗，但以方官員如今認為必須推動政權更替。他們已明確表示，希望透過空襲對伊朗「警察國家」體系造成足夠破壞，讓民眾能在地面接管局勢。不過，伊朗問題專家認為，僅靠空中力量要達成這一目標並不容易。

國際危機組織（International Crisis Group）伊朗項目主任瓦埃茲（Ali Vaez）表示：「如果賭的是空襲從上方完成任務，而伊朗人從下方完成最後一步，那是一個缺乏歷史先例的賭注，也忽視了像伊斯蘭共和國這樣根深柢固威權體制的韌性。」

華爾街日報指出，伊朗過去兩個月來民怨持續升溫，原因包括經濟困境、長期對政治與社會規範的不滿，以及對1月抗議者遭殺的憤怒。然而，即使以色列空襲削弱伊朗政權，當局在全國大部分地區仍壟斷武器，巴斯基民兵仍在街頭巡邏。隨著平民死亡人數上升，外國軍事干預反而可能提升巴斯基與革命衛隊的支持度。除非政權內部出現大規模倒戈，局勢才可能出現轉變。

不只武裝庫德人！以色列空襲伊朗「鎮壓機器」盼引爆民眾重返街頭起義

美國與以色列28日聯手對伊朗開戰後，除了武裝伊朗庫德族部隊外，以軍也將打擊目標對準德黑蘭曾殘酷鎮壓抗議、造成數千人死亡的「警察國家」體系，希望藉此為一場推翻伊斯蘭政府的民眾起義掃清道路。

伊朗最高領袖熱門人選是他！被爆陽痿赴英治療 哈米尼曾排除他接班

美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭政權布局受到高度關注，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有力候選人。紐約時報報導，「二皇子」穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

美國與以色列對伊朗開戰後，6名美軍在1日一次伊朗無人機攻擊中殉職。美國國防部已證實其中4人的身分，另外2人則尚未公布。

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

