以色列辦事處：消除生存威脅 促國際抵抗伊朗

駐台北以色列經濟文化辦事處今天表示，美以協同行動目標是消除對以色列的生存威脅，尤其消滅哈米尼可視為自由世界新希望，而相對於以軍精準打擊，伊朗無差別攻擊是明確戰爭罪行，國際共同抵抗伊朗政權將開啟和平新契機。

駐台北以色列經濟文化辦事處今天透過新聞稿指出，行動目標在於消除伊朗對以色列構成的生存性威脅。47年來，哈米尼領導下的伊朗極端政權高喊「以色列去死」與「美國去死」，對自身人民進行鎮壓與屠殺，同時致力發展核武能力，對全人類構成威脅。

辦事處表示，此次美以協同行動基於對伊朗威脅的共同評估，並依既定計畫推進。以色列空軍持續加強對德黑蘭核心地區恐怖基礎設施的打擊，向伊朗政權地下指揮總部投下逾百枚精準彈藥。首波攻擊已消滅哈米尼以及該政權多名高層領導，被視為給自由世界帶來新的希望。

辦事處提到，過去48小時內，伊朗政權對阿拉伯鄰國發動無端攻擊，再次顯示該政權是中東衝突的重要來源；而其對歐洲基地的攻擊企圖亦表明歐洲並非置身事外。若不加以遏制，其長程彈道飛彈能力最終將超越中東地區，對更廣泛的國際社會構成威脅。

辦事處說，3月2日，真主黨以飛彈與無人機攻擊以色列平民社區。作為回應，以色列對真主黨的軍事據點與指揮設施展開打擊，以削弱其作戰能力並防止衝突進一步升級。以色列將繼續採取一切必要措施，維護國家安全，並在任何戰線上消除對其公民的威脅。

辦事處強調，在以色列為自衛而對伊朗境內軍事基礎設施、高層指揮體系、戰略設施、防空系統以及飛彈與無人機等目標進行精準打擊，伊朗政權卻刻意對以色列及區域其他國家的城市與平民中心進行無差別攻擊，這是明確的戰爭罪行。

辦事處說，伊朗已向以色列發射逾200枚火箭與50架無人機，造成12名平民死亡、逾90人受傷。這並非無止境的戰爭。國際社會若能共同對抗伊朗政權，將為邁向和平開啟新的契機。

美國與以色列2026年2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。