以色列辦事處：消除生存威脅 促國際抵抗伊朗

中央社／ 台北4日電

駐台北以色列經濟文化辦事處今天表示，美以協同行動目標是消除對以色列的生存威脅，尤其消滅哈米尼可視為自由世界新希望，而相對於以軍精準打擊，伊朗無差別攻擊是明確戰爭罪行，國際共同抵抗伊朗政權將開啟和平新契機。

駐台北以色列經濟文化辦事處今天透過新聞稿指出，行動目標在於消除伊朗對以色列構成的生存性威脅。47年來，哈米尼領導下的伊朗極端政權高喊「以色列去死」與「美國去死」，對自身人民進行鎮壓與屠殺，同時致力發展核武能力，對全人類構成威脅。

辦事處表示，此次美以協同行動基於對伊朗威脅的共同評估，並依既定計畫推進。以色列空軍持續加強對德黑蘭核心地區恐怖基礎設施的打擊，向伊朗政權地下指揮總部投下逾百枚精準彈藥。首波攻擊已消滅哈米尼以及該政權多名高層領導，被視為給自由世界帶來新的希望。

辦事處提到，過去48小時內，伊朗政權對阿拉伯鄰國發動無端攻擊，再次顯示該政權是中東衝突的重要來源；而其對歐洲基地的攻擊企圖亦表明歐洲並非置身事外。若不加以遏制，其長程彈道飛彈能力最終將超越中東地區，對更廣泛的國際社會構成威脅。

辦事處說，3月2日，真主黨以飛彈與無人機攻擊以色列平民社區。作為回應，以色列對真主黨的軍事據點與指揮設施展開打擊，以削弱其作戰能力並防止衝突進一步升級。以色列將繼續採取一切必要措施，維護國家安全，並在任何戰線上消除對其公民的威脅。

辦事處強調，在以色列為自衛而對伊朗境內軍事基礎設施、高層指揮體系、戰略設施、防空系統以及飛彈與無人機等目標進行精準打擊，伊朗政權卻刻意對以色列及區域其他國家的城市與平民中心進行無差別攻擊，這是明確的戰爭罪行。

辦事處說，伊朗已向以色列發射逾200枚火箭與50架無人機，造成12名平民死亡、逾90人受傷。這並非無止境的戰爭。國際社會若能共同對抗伊朗政權，將為邁向和平開啟新的契機。

美國與以色列2026年2月28日聯手轟炸伊朗首都德黑蘭在內多個地區後，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱對中東地區美軍基地發動攻擊，報復美以空襲。

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

不只武裝庫德人！以色列空襲伊朗「鎮壓機器」盼引爆民眾重返街頭起義

美國與以色列28日聯手對伊朗開戰後，除了武裝伊朗庫德族部隊外，以軍也將打擊目標對準德黑蘭曾殘酷鎮壓抗議、造成數千人死亡的「警察國家」體系，希望藉此為一場推翻伊斯蘭政府的民眾起義掃清道路。

伊朗最高領袖熱門人選是他！被爆陽痿赴英治療 哈米尼曾排除他接班

美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭政權布局受到高度關注，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有力候選人。紐約時報報導，「二皇子」穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

美國與以色列對伊朗開戰後，6名美軍在1日一次伊朗無人機攻擊中殉職。美國國防部已證實其中4人的身分，另外2人則尚未公布。

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

