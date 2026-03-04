快訊

美以對伊朗首領斬首 退將憂解放軍仿效

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「美國對伊朗進行斬首，中國也可能對台灣這樣做！」退將張延廷4日表示，中國在民進黨安插共諜，還有朱日和基地模擬總統府，且總統官邸在台北市沒有防禦縱深，他擔心中國也會對台發動斬首行動。退將吳斯懷也說，支持合理軍購，但兩岸之間也要維持對話，若台海發生戰爭，北部幾乎都在飛彈覆蓋範圍。

伊朗政府沒有失能

資深媒體人趙少康4日舉行「軍購特別預算該怎麼審」戰鬥藍專題研討會，邀請國民黨立委賴士葆、徐巧芯，還有前中將吳斯懷、張延廷與前上校黃征輝討論《國防特別條例》，還有近期美以轟炸伊朗對台啟示。吳斯懷分析，伊朗最高領袖哈米尼雖然在美以精確情報下被轟炸身亡，但伊朗政府並沒有失能，甚至擴大對周圍國家的反擊。

吳斯懷認為，由於飛彈轟炸到伊朗學校，國際人道主義關切聲浪開始起來，美國反飛彈導彈庫存不足，歐洲國家開始撇清與美關係，中國與俄羅斯開始重視，美國也有民眾同情伊朗，國會議員不完全支持對美動武，且美國已經下令中東14國的僑民撤僑，他擔心衝突會繼續擴大。尤其伊朗是神權政治，結合極端主義、宗教狂熱，恐怕會有模仿效應。

民進黨內共諜多

「中國也可能對台進行斬首！」張延廷分析，美國對伊朗、委內瑞拉的斬首行動，顯示相關軍事行動損小效高，中國當然也會想嘗試。美國與以色列掌握委內瑞拉與伊朗的情報，而民進黨內部有傳出很多共諜，且總統府行程幾乎半公開，中故在內蒙古有蓋了朱日和基地，而總統官邸在台北市，沒有戰略縱深，特戰部隊容易進入。

張延廷表示，中國情報定位相當精準，還有多元無人機，總統賴清德的支持度不夠，擔心賴清德可能被中國斬首。趙少康反問中國會不會被美國斬首？張延廷認為難度很高，因為即使解放軍高層張又俠、劉振立被抓，但解放軍在台海的聯合戰備警巡依舊，且沒有軍人投誠潮，且中國有戰略縱深，因此美國很難比照。

北部都在轟炸範圍

「對話總比對抗好！」吳斯懷表示，台灣若陷入戰爭很難有生存條件，且飛彈打擊沒有那麼準確，已有大量國防機構的大直來說，可能都在轟炸範圍內，北部有總統府、台北港與桃園機場，作為政經中心，不可能像黑熊學院說得一樣，即使打仗了生活還是照舊，因此他支持國民黨兩岸對話的路線。

