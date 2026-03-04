美以襲伊朗引衝突 加拿大總理促迅速降溫守國際法

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天呼籲迅速緩和美國與以色列攻擊伊朗所引發的衝突，敦促各方遵守國際交戰規則。

法新社報導，卡尼在雪梨發表談話時表示，中東戰爭是「國際秩序失靈的又一例證」。

他說：「加拿大呼籲敵對行動應盡速降溫，並已做好準備，協助達成此一目標。加拿大重申，國際法對所有交戰方皆具約束力。」

美國和以色列2月28日發動攻擊，並迅速擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），而就在襲擊發生兩天前，美國特使才在日內瓦與伊朗商討核協議。

伊朗隨後在中東各地發動連番飛彈與無人機襲擊作為報復，昨天更擊中美國領事館及基地。美國與以色列則表示，已重創德黑蘭內的多個關鍵目標。

這場區域戰爭使得黎巴嫩境內災情也愈發嚴重。長期受德黑蘭資助的什葉派武裝組織真主黨（Hezbollah），為報復哈米尼喪命，向以色列發射大量無人機與火箭。

卡尼支持美國與以色列對伊朗發動的打擊，並指出德黑蘭拒絕放棄核武計畫，也未停止支持武裝組織。

卡尼今天對國際社會未能解除伊朗武裝表示「遺憾」，但他也指出，「美國與以色列未與聯合國接觸，也未諮詢包括加拿大在內的盟友之下，便採取行動」。