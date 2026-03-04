黎巴嫩真主黨回應以軍空襲 飛彈還擊海法海軍基地

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）今天表示，為回應以色列持續攻擊黎巴嫩據點，已向以色列北部海法（Haifa）海軍基地發動飛彈攻擊，不過以色列表示其中多數已遭攔截。

法新社報導，真主黨在聲明中表示，已於當地時間晚間8時（格林威治時間18時），以一波「優質飛彈」攻擊海法海軍基地。以色列軍方不久後指出，偵測到多枚來襲飛行物，不過大多數都被擊落。

真主黨表示，今天對以色列總共發動13次攻擊，以導向飛彈與「適當武器」攻擊至少5輛以軍坦克，其中3輛在黎巴嫩境內。

真主黨也將以色列北部與1967年以來遭占領的戈蘭高地（Golan Heights）多處基地，以及黎巴嫩邊境，悠瓦（Yuval）附近的以軍集結地，列為無人機與火箭彈的打擊目標。

真主黨表示，這些攻擊是「回應以色列對數十個黎巴嫩城鎮的犯罪侵略」。

真主黨昨天對以色列發動初步攻擊，宣稱要為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲中遭擊斃「復仇」，黎巴嫩因此捲入區域戰爭。

以軍隨即對黎巴嫩展開大規模空襲，以色列在向居民發布撤離警告後，連續第二天空襲黎境南部及首都貝魯特（Beirut）郊區。

以色列今天上午宣布，已同步對德黑蘭（Tehran）與貝魯特展開新一輪攻擊，隨後於晚間表示，已打擊「約60個」屬於真主黨與哈瑪斯（Hamas）恐怖份子目標，並對黎南真主黨據點進行「大規模攻擊」。

以色列也表示，已在黎南多處部署軍隊，並稱此為邊境沿線的「前沿防禦」措施。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）發出聲明，他已批准軍方在黎巴嫩推進並控制更多陣地。

真主黨旗下瑪納電視台（Al-Manar TV）表示，貝魯特總部自昨天夜間遭到攻擊。今天上午，以色列還攻擊真主黨「光明電台」（Al-Nour）辦公室。

真主黨在聲明中譴責攻擊「兩家民間媒體」，稱此舉旨在「壓制抵抗的聲音與影像」。