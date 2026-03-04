快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

黎巴嫩真主黨回應以軍空襲 飛彈還擊海法海軍基地

中央社／ 貝魯特3日綜合外電報導

黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）今天表示，為回應以色列持續攻擊黎巴嫩據點，已向以色列北部海法（Haifa）海軍基地發動飛彈攻擊，不過以色列表示其中多數已遭攔截。

法新社報導，真主黨在聲明中表示，已於當地時間晚間8時（格林威治時間18時），以一波「優質飛彈」攻擊海法海軍基地。以色列軍方不久後指出，偵測到多枚來襲飛行物，不過大多數都被擊落。

真主黨表示，今天對以色列總共發動13次攻擊，以導向飛彈與「適當武器」攻擊至少5輛以軍坦克，其中3輛在黎巴嫩境內。

真主黨也將以色列北部與1967年以來遭占領的戈蘭高地（Golan Heights）多處基地，以及黎巴嫩邊境，悠瓦（Yuval）附近的以軍集結地，列為無人機與火箭彈的打擊目標。

真主黨表示，這些攻擊是「回應以色列對數十個黎巴嫩城鎮的犯罪侵略」。

真主黨昨天對以色列發動初步攻擊，宣稱要為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在空襲中遭擊斃「復仇」，黎巴嫩因此捲入區域戰爭。

以軍隨即對黎巴嫩展開大規模空襲，以色列在向居民發布撤離警告後，連續第二天空襲黎境南部及首都貝魯特（Beirut）郊區。

以色列今天上午宣布，已同步對德黑蘭（Tehran）與貝魯特展開新一輪攻擊，隨後於晚間表示，已打擊「約60個」屬於真主黨與哈瑪斯（Hamas）恐怖份子目標，並對黎南真主黨據點進行「大規模攻擊」。

以色列也表示，已在黎南多處部署軍隊，並稱此為邊境沿線的「前沿防禦」措施。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）發出聲明，他已批准軍方在黎巴嫩推進並控制更多陣地。

真主黨旗下瑪納電視台（Al-Manar TV）表示，貝魯特總部自昨天夜間遭到攻擊。今天上午，以色列還攻擊真主黨「光明電台」（Al-Nour）辦公室。

真主黨在聲明中譴責攻擊「兩家民間媒體」，稱此舉旨在「壓制抵抗的聲音與影像」。

以色列 黎巴嫩 飛彈 真主黨 哈米尼

延伸閱讀

黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部

250枚炸彈 以軍夜襲伊總統辦公室

同步空襲伊朗、黎巴嫩首都！以色列軍隊在黎國南部推進：防止邊境遇砲火

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

相關新聞

不只武裝庫德人！以色列空襲伊朗「鎮壓機器」盼引爆民眾重返街頭起義

美國與以色列28日聯手對伊朗開戰後，除了武裝伊朗庫德族部隊外，以軍也將打擊目標對準德黑蘭曾殘酷鎮壓抗議、造成數千人死亡的「警察國家」體系，希望藉此為一場推翻伊斯蘭政府的民眾起義掃清道路。

伊朗最高領袖熱門人選是他！被爆陽痿赴英治療 哈米尼曾排除他接班

美以聯軍擊斃伊朗最高領袖哈米尼，德黑蘭政權布局受到高度關注，哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）成為最有力候選人。紐約時報報導，「二皇子」穆吉塔巴長年隨侍哈米尼，被當作接班人培訓，高中畢業便加入伊朗軍事體系，與伊朗革命衛隊關係密切。

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

美國與以色列對伊朗開戰後，6名美軍在1日一次伊朗無人機攻擊中殉職。美國國防部已證實其中4人的身分，另外2人則尚未公布。

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。