紐時：伊朗下一個最高領袖 哈米尼次子呼聲高

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）命喪美國與以色列的空襲行動後，他的次子穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）目前被視為是接班最高領袖的熱門人選。

最高領袖為終身職，由神職人員組成的專家會議（Assembly of Experts）選出。美國「紐約時報」引述3名熟悉決策內幕的伊朗官員的話說，專家會議今天進行討論時，56歲的穆吉塔巴是明顯的熱門接班人選。

紐時引述的這3名匿名官員表示，宗教領袖們考慮最快4日上午宣布穆吉塔巴將接替父親的位置；然而，部分人士擔心，這可能使穆吉塔巴成為美國和以色列的攻擊目標。

紐時報導指出，據官員表示，專家會議成員今天上午和晚間各舉行了一次線上會議。專家會議原定在聖城科姆（Qum）一棟舉行會議並選出新領袖的建築內集會，但該建築遭以色列空襲；據伊朗媒體報導，當時建築內並無人員。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授納斯爾（Vali Nasr）表示，穆吉塔巴會是一個出乎意料且大有深意的接班人選。

納斯爾表示，穆吉塔巴「有很長一段時間都被視為接班人選，但過去兩年，這種聲音似乎消失了」。他說，如果穆吉塔巴真的出線，代表伊朗政權中採更強硬路線的伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guard）派系已經掌權。

紐時報導，穆吉塔巴是個頗具影響力但行事低調的人物，長久以來都在父親大權陰影下活動。

穆吉塔巴素來與伊斯蘭革命衛隊往來密切。根據3名官員說法，革命衛隊極力推舉他上任，認為他具備率領伊朗度過這段危機所需的條件。

人在德黑蘭（Tehran）的分析家拉赫馬提（MehdiRahmati）認為：「穆吉塔巴是目前最明智的選擇，因為他非常熟悉管理、協調安全和軍事體系，他本來就是負責這些的人。」

但拉赫馬提也說，這並非一個能讓各方都滿意的決定。他預測這個決定會讓「部分民眾有強烈負面反應，引發反彈」。

拉赫馬提說，親政府人士會把穆吉塔巴視為殉國領袖的延續，並毫不猶豫地支持他，反政府人士則會將他看作現有體制的延伸；人權團體表示，該政權近幾個月已殺害至少7000人，且數字可能持續上升。

進入最後階段的其他候選人還有哈米尼身亡後過渡領導委員會成員之一、法學家阿拉菲（AlirezaArafi），以及伊朗伊斯蘭共和國建國者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）之孫哈山．何梅尼（Seyed Hassan Khomeini）。

阿拉菲與何梅尼都被視為溫和派，後者更與邊緣化的伊朗改革派勢力往來密切。

親近穆吉塔巴的政治人物達瓦里（AbdolrezaDavari）在接受紐時採訪時說，如果穆吉塔巴繼位，有望成為類似沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）風格的角色。

達瓦里在衝突爆發前的簡訊中表示：「他非常開明，將會邊緣化強硬派。應該把他的上任視為脫胎換骨。」