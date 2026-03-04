快訊

「跨越紅線」惹怒波灣鄰國！伊朗這步棋恐適得其反？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
伊朗自2月28日遭美國與以色列空襲後展開報復，攻擊波灣鄰國。圖為阿聯富查伊拉（Fujairah）工業區爆炸後濃煙直衝天際。法新社
伊朗自2月28日遭美國與以色列空襲後展開報復，攻擊波灣鄰國。圖為阿聯富查伊拉（Fujairah）工業區爆炸後濃煙直衝天際。法新社

美國與以色列空襲伊朗後，中東戰火迅速外溢至波灣地區。面對伊朗以飛彈與無人機反擊，多個波灣國家成為前線，深感憤怒不滿。英國廣播公司（BBC）報導，現在的問題在於這些國家是否會被拖入這場他們原本極力避免的戰爭。

為報復美以打擊，伊朗向區域內阿拉伯鄰國發射數百枚飛彈與無人機，主要鎖定境內美軍基地，但波及民用設施與能源基礎建設。儘管多數飛彈遭攔截，但墜落碎片已引發火災並造成傷亡，部分無人機突破防空系統，干擾交通與貿易。

分析指出，伊朗策略似在打擊鄰國，提高其安全成本，迫使他們向華府施壓以終止戰事。金融時報報導，伊朗向阿聯發射的飛彈與無人機數量，幾與對以色列相當，直接衝擊這個以貿易與旅遊為核心的區域樞紐。將石油與天然氣產業武器化，更可能擾亂全球經濟。

然而，此舉有可能適得其反。持續攻擊可能將波灣國家更推向華府，甚至促使其以某種形式介入戰局。

目前為止，波灣國家仍拒絕讓美軍使用其領空或領土對伊朗發動攻勢，展現維持有限度中立的意圖。但卡達外交部發言人Majed al Ansari在記者會上警告，「所有紅線都被逾越了」，「這類攻擊不會沒有回應」。若攻擊持續，「所有選項由領導層決定」。

伊朗 BBC 基礎建設 防空系統

