快訊

父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張未註明日期的組圖顯示美國陸軍預備役上尉科迪（左上），三等士官提特詹斯（右上）與阿莫爾（左下），以及追晉中士的科迪（右下）。４人於1日在科威特舒艾巴港（Port of Shuaiba）的一次無人機襲擊中喪生。路透
這張未註明日期的組圖顯示美國陸軍預備役上尉科迪（左上），三等士官提特詹斯（右上）與阿莫爾（左下），以及追晉中士的科迪（右下）。４人於1日在科威特舒艾巴港（Port of Shuaiba）的一次無人機襲擊中喪生。路透

美國與以色列對伊朗開戰後，6名美軍在1日一次伊朗無人機攻擊中殉職。美國國防部已證實其中4人的身分，另外2人則尚未公布。

CNN報導，這4名美軍官兵都隸屬於愛荷華州陸軍預備役後勤部隊第103後勤指揮部（103rd Sustainment Command），分別為35歲的上尉科克（Capt. Cody Khork）、42歲的三等士官長提特詹斯（Sgt. 1st Class Noah Tietjens）、39歲的三等士官長阿莫爾（Sgt. 1st Class Nicole Amor），以及20歲的中士科迪（Sgt. Declan Coady）。

科克來自佛羅里達州萊克蘭（Lakeland），2009年以多管火箭系統／射擊指揮專長士兵身分加入國民兵，2014年轉任陸軍預備役憲兵，曾部署至沙烏地阿拉伯、古巴關塔那摩灣以及波蘭。

阿莫爾來自明尼蘇達州懷特熊湖（White Bear Lake），2005年以自動化後勤專長士兵身分加入國民兵，一年後轉入陸軍預備役，並於2019年部署至科威特與伊拉克。她與丈夫喬伊（Joey Amor）育有兩名子女。喬伊向美聯社表示，她原本只差幾天就能回到家人身邊。喬伊說：「她差點就回家了。」並表示自己在她去世前兩小時曾與她通話，但「她早上再也沒有回覆」。

提特詹斯來自內布拉斯加州貝爾維尤（Bellevue），2006年以輪式車輛機械師身分加入陸軍預備役，此前曾於2009年與2019年兩度部署至科威特。

科迪來自愛荷華州得梅因（Des Moines），2023年以陸軍資訊科技專長士兵身分加入陸軍預備役，死後追晉為中士。根據學校官員表示，科迪同時在德雷克大學（Drake University）攻讀資訊系統、網路安全與電腦科學，並被形容為「深受喜愛且極具奉獻精神」。

第一戰區後勤指揮部（1st Theater Sustainment Command）副指揮官巴恩斯准將（Brig. Gen. Clint A. Barnes）在美國陸軍預備役部隊3日發布的聲明中表示：「我們懷著深切的悲傷與無比哀痛，悼念那些為國家作出最終犧牲的士兵。我們的士兵始終以真誠的奉獻與自豪之心，持續、不懈且無畏地服役。」

五角大廈 伊拉克 伊朗 美軍 副指揮官

延伸閱讀

打伊朗是「上帝神聖計畫」？美軍曝指揮官談開戰理由引述《啟示錄》

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

空襲伊朗成美國新武器驗證場 新型PrSM首度實戰…特色曝光

五角大廈：美國不會陷入新的無休止戰爭

相關新聞

伊朗反擊釀6名美軍殉職 五角大廈公布4人身分、最年輕僅20歲

美國與以色列對伊朗開戰後，6名美軍在1日一次伊朗無人機攻擊中殉職。美國國防部已證實其中4人的身分，另外2人則尚未公布。

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。