父親被砍297刀成一團爛肉只判19年 兒懊悔：誤認讓凶手活著會懺悔

幕後／朱盧趙相繼出手 鄭麗文主導藍大老背後助攻定調軍購最終版本

獨／拒鐽震案再現 藍版軍購特別條例「3500億+N」堅持3前提

中東戰雲密布 美、歐安排包機協助公民撤離

中央社／ 華盛頓／布魯塞爾3日綜合外電報導

在美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊後，華府已安排包機協助美國公民撤離中東地區，歐洲聯盟（EU）也開始協助成員國撤離因戰事滯留中東的公民。

美國國務院指出，美國官員已協助安排自約旦、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國出發的包機，「並將在安全條件允許的情況下，持續擴增運能」。

國務院表示，自美國與以色列2月28日空襲伊朗以來，已有超過9000名美國人撤離中東，其中300多人自以色列返美。

一名國務院官員說，約100名美國公民預計今天離開以色列。

國務院昨天以美國與以色列在伊朗的戰爭為由，敦促美國公民即刻利用現有商業運輸方式離開包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列與巴勒斯坦自治區、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合大公國以及葉門。

歐盟危機管理主管官員拉碧（Hadja Lahbib）也向法新社透露，歐盟已開始協助義大利、奧地利與斯洛伐克等成員國撤離因戰事滯留中東的公民。

她表示，斯洛伐克已依據歐盟「民事保護機制」於數天內安排兩個航班，奧地利則尋求讓90名公民搭乘撤離班機，而義大利正在評估撤離公民的最佳方式。

拉碧補充說，預計未來幾天會有更多國家啟動這項機制。

自美、以對伊朗發動攻擊、伊朗旋即向波灣多國展開報復以來，已有多國關閉空域。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium）分析統計，2月28日至3月2日期間，至少有1萬2903個航班取消，占計劃航班的40%。

此外，若干歐盟國家已在未尋求布魯塞爾協助的情況下，自行安排撤離自家公民。

拉碧說，約有50萬歐盟公民在中東地區，但並非所有人都想離開。

中東 美國公民 義大利

