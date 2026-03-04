打伊朗是「上帝神聖計畫」？美軍曝指揮官談開戰理由引述《啟示錄》

美國與以色列對伊朗開戰後，美軍宗教自由監督組織接獲來自陸戰隊、空軍與太空軍等各軍種軍人的逾200起投訴，指稱部分指揮官向部隊說明參與對伊朗戰爭的理由時，曾援引極端基督教言論，並提及聖經中的「末世」（End Times）概念。

《衛報》報導，一名投訴者自稱是士官（NCO），隸屬一個可能「隨時加入」對伊朗行動的單位。這名士官向軍事宗教自由基金會（Military Religious Freedom Foundation，MRFF）表示，指揮官曾敦促他們告訴部隊，「這一切都是『上帝神聖計畫的一部分』」，並特別引用《啟示錄》中多段提及末日決戰（Armageddon）以及耶穌基督即將再臨的經文。

這名士官進一步表示，指揮官還說：「川普總統已被耶穌膏立，在伊朗點燃信號之火，引發末日決戰，並標誌祂再臨人間。」

這名士官代表15名士兵提出投訴，其中包括11名基督徒、1名穆斯林與1名猶太人；MRFF之後將這份投訴提供給獨立記者拉森（Jonathan Larsen）。MRFF主席溫斯坦（Mikey Weinstein）向衛報表示：「每當以色列或美國捲入中東事務時，我們就會看到這種情況。基督教民族主義者接管我們的政府，當然也包括我們的美軍。」並補充指出：「軍人其實很難為自己發聲，因為上級長官不是星巴克的輪班經理。」

溫斯坦在一份聲明中指出，這些報告顯示軍中基督教極端主義有所增加。投訴者稱，指揮官表現出「毫不掩飾的興奮情緒」，並將這場戰爭視為一場「聖經授權的戰爭」，也是基本教義派基督徒所說「末世」即將迅速來臨的明確徵兆。他表示，這些投訴清楚顯示出違反政教分離原則。

美國國防部長赫塞斯以擁抱基督教民族主義聞名，過去曾支持「領域主權」（sphere sovereignty）理論；這是一種源自基督教重建主義（Christian Reconstructionism）的極端世界觀，主張對同志處以死刑，並強調嚴格的父權制家庭與教會結構。五角大廈沒有回應媒體詢問相關投訴，而是分享赫塞斯談論伊朗行動的公開影片。