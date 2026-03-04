路透：攻伊消耗武器庫存 白宮召見國防產業高層

5名知情人士告訴路透社，川普政府計劃6日在白宮與美國最大國防承包商高層會面，討論加速生產武器。在美國空襲伊朗與近期展開多項軍事行動後，五角大廈正致力於補充庫存。

知情人士說，包括洛克希德馬丁公司（LockheedMartin）、雷神公司（Raytheon）母公司RTX與其他主要供應商都已受邀參與這場會議。由於這屬於私下討論，知情人士要求匿名。

這場會議凸顯了在伊朗軍事行動大量消耗彈藥後，華府對補強武器庫存的急迫感。自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以及以色列開始在加薩展開軍事行動以來，美國已消耗價值數十億美元的武器庫存，包括火砲系統、彈藥與反戰車飛彈。伊朗衝突動用的遠程飛彈數量，已超過先前提供給基輔的規模。

至少有一名知情人士表示，預計這場會議將聚焦於施壓武器製造商加快提高產量。

洛克希德馬丁、五角大廈與白宮沒有立即回覆置評請求。RTX則拒絕評論。川普昨天在社群媒體發文指出，美國彈藥的「供應幾乎毫無限制」，「僅靠這些庫存，戰爭可以『永遠』打下去，而且會非常成功」。

其中一名知情人士說，近日，戰爭部副部長費恩柏格（Steve Feinberg）正在主導五角大廈擬定約500億美元的追加預算申請，最快可能於6日公布。新資金將用於替換在近期衝突中使用的武器，包括在中東。這個金額仍為初步數字，未來可能有所變動。

自美國對伊朗發動軍事打擊行動，於2月28日部署戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）、F-35匿蹤戰鬥機與低成本單程無人機後，推動提升產量的行動進一步升級。

戰斧巡弋飛彈製造商雷神公司已與五角大廈達成新的協議，最終每年將生產1000枚。五角大廈最近計劃採購57枚戰斧巡弋飛彈，每枚飛彈平均造價130萬美元（約新台幣4147萬元）。

川普政府一直在持續向國防承包商施壓，要求優先提高產量，而非將資金分配給股東。美國總統川普1月簽署行政命令，要求識別被視為在履行合約上表現欠佳、卻仍將利潤分配給股東的承包商。

五角大廈預計將公布一份績效不佳的承包商清單。被列名的公司須在15天時間內提交經董事會核准的改善計畫。如果計畫被認定不足，五角大廈可以採取包括終止合約在內的執法行動。