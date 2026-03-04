快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

伊朗無人機突襲後誤判？3架美軍F-15傳遭科威特戰機三枚飛彈擊落

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國3架F-15戰鬥機日前遭誤擊墜落，最新報導指造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機。資料照片。路透
美國3架F-15戰鬥機1日遭誤擊墜落。華爾街日報3日引述3名熟悉初步報告的人士指出，造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機。

一名美國官員表示，一名F/A-18飛行員向3架美軍F-15發射三枚飛彈。3架美軍戰機全部墜落，機上共6位飛官均安全彈射且狀況穩定。

第二名消息人士指出，這起事件發生在多架伊朗無人機突破科威特防空系統後不久，其中一架無人機擊中一處商業港口的戰術行動中心，造成6名美軍死亡。這位人士表示，當科威特雷達偵測到這些戰機飛入時，科方人員處於高度緊張狀態，隨即開火。

美國中央司令部發言人拒絕置評。這起事件仍在調查中，墜機事故的官方原因仍可能出現變化。

根據此前新聞，科威特國防部曾發表聲明表示，有數架美軍戰機在科威特境內墜落，但飛官均生還。美國中央司令部同日發布聲明指出，3架美軍F-15E戰機墜落的原因，是「遭到科威特防空系統誤擊；當時科威特防空系統正處於防禦狀態，以抵禦伊朗戰機、飛彈與無人機的攻擊」。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

讓美備多力分並陷消耗戰 伊朗靠飛彈無人機續命

中東戰局擴大…伊朗反擊 美大使館遇襲

美軍中央司令部：3架美戰機遭科威特防空部隊誤擊墜毀 6名人員安全無虞

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

戰火點燃中東航空大亂：全球樞紐陷入交通黑洞，百萬旅客受困

中東地區急遽升溫的戰火，導致全球航空業面臨近年來最嚴重的癱瘓危機。隨著美國與以色列從2026年2月28日對伊朗的攻勢，不僅致使伊朗國內變天，也連帶使得原本作為連接亞、歐、非三大洲「空中大動脈」的波斯灣航空樞紐，瞬間陷入停擺，高達4,000架次往來中東的飛機航班被取消。目前仍有來自全球各地的上百萬名旅客滯留杜拜、阿布達比和卡達等地。

