聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗無人機突襲後誤判？3架美軍F-15傳遭科威特戰機三枚飛彈擊落
美國3架F-15戰鬥機1日遭誤擊墜落。華爾街日報3日引述3名熟悉初步報告的人士指出，造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機。
一名美國官員表示，一名F/A-18飛行員向3架美軍F-15發射三枚飛彈。3架美軍戰機全部墜落，機上共6位飛官均安全彈射且狀況穩定。
第二名消息人士指出，這起事件發生在多架伊朗無人機突破科威特防空系統後不久，其中一架無人機擊中一處商業港口的戰術行動中心，造成6名美軍死亡。這位人士表示，當科威特雷達偵測到這些戰機飛入時，科方人員處於高度緊張狀態，隨即開火。
美國中央司令部發言人拒絕置評。這起事件仍在調查中，墜機事故的官方原因仍可能出現變化。
根據此前新聞，科威特國防部曾發表聲明表示，有數架美軍戰機在科威特境內墜落，但飛官均生還。美國中央司令部同日發布聲明指出，3架美軍F-15E戰機墜落的原因，是「遭到科威特防空系統誤擊；當時科威特防空系統正處於防禦狀態，以抵禦伊朗戰機、飛彈與無人機的攻擊」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。