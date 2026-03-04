伊朗無人機突襲後誤判？3架美軍F-15傳遭科威特戰機三枚飛彈擊落

美國3架F-15戰鬥機1日遭誤擊墜落。華爾街日報3日引述3名熟悉初步報告的人士指出，造成事故的是一架科威特F/A-18戰鬥機。

一名美國官員表示，一名F/A-18飛行員向3架美軍F-15發射三枚飛彈。3架美軍戰機全部墜落，機上共6位飛官均安全彈射且狀況穩定。

第二名消息人士指出，這起事件發生在多架伊朗無人機突破科威特防空系統後不久，其中一架無人機擊中一處商業港口的戰術行動中心，造成6名美軍死亡。這位人士表示，當科威特雷達偵測到這些戰機飛入時，科方人員處於高度緊張狀態，隨即開火。

美國中央司令部發言人拒絕置評。這起事件仍在調查中，墜機事故的官方原因仍可能出現變化。

根據此前新聞，科威特國防部曾發表聲明表示，有數架美軍戰機在科威特境內墜落，但飛官均生還。美國中央司令部同日發布聲明指出，3架美軍F-15E戰機墜落的原因，是「遭到科威特防空系統誤擊；當時科威特防空系統正處於防禦狀態，以抵禦伊朗戰機、飛彈與無人機的攻擊」。