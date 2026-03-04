快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普仍堅稱對伊朗的戰事有可能很快結束，但外界質疑其速戰速決的盤算已面臨考驗。法新社
川普仍堅稱對伊朗的戰事有可能很快結束，但外界質疑其速戰速決的盤算已面臨考驗。法新社

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

儘管美軍猛烈轟炸伊朗，並在上周六炸死伊朗最高領袖哈米尼，但伊朗領導層公開拒絕立即重回談判桌。相反地，他們持續攻擊美國資產，也打到平民區，並威脅襲擊任何通過荷莫茲海峽的船隻，藉此測試波斯灣阿拉伯鄰國的態度。

伊朗傳達的訊息很明確：我們仍有能力反擊。在任何停火談判展開前，德黑蘭認為必須先建立某種嚇阻力量。

面對準備要耗下去的伊朗，川普等於陷入了他一向避免的局面。這或許也解釋了他的說法為何反反覆覆。他一下說戰事可能幾天內結束，一下又說可能要五周甚至更久。他描述這場戰事是為了幫伊朗人爭取自由、支持反對派，但同時又說，如果現有政權的某些人願意接受他的條件，他也樂意與他們達成協議。

川普的矛盾說法其實透露了：他不想打長期戰。回顧他的執政，川普確實樂意動用美國軍力展攻擊對手，甚至威嚇盟邦。但前提是能迅速且輕鬆取勝的「秒殺」，如果看起難以做到，他往往選擇退一步。

去年打葉門叛軍「青年運動」就是例子。當情勢顯示，要徹底打垮青年運動要花上好幾個月，川普馬上同意談判，只要求停止攻擊美國船隻。哪怕他們持續豨擊以色列利益，美方也睜一隻眼閉一隻眼。

如果與伊朗陷入持久戰，將與速戰速決完全相反：美軍傷亡將增加、全球經濟跟著受創，也未必能保護區域盟友。而這場戰爭本身在美國本就不受歡迎，川普也幾乎沒花多少時間說服民眾支持。

伊朗受創但未垮

因西方制裁導致多年經濟困境，1月鎮壓抗議又造成數千人死亡，伊朗政府確實顯得虛弱。但單靠空襲，很難推翻一個在國內深耕數十年的政權。

川普比較想看到類似委內瑞拉的情境：在哈米尼遭擊斃後，由更符合美國期待的體制內人物接手。這種構想，被他拿來類以美國1月綁架委內瑞拉總統馬杜洛

但伊朗政府目前並無此意。德黑蘭認為，如果現在就開始談判、在未建立嚇阻力的情況下達成協議，以色列與美國未來隨能再找理由發動新的攻擊，把對付巴勒斯坦的「割草策略」（mowing the lawn）套用到伊朗：不時打擊潛在威脅，防止其壯大。

伊朗這種擔憂並非空穴來風，川普自己在接受Axios訪問時就說過：「我可以一直打，把整個國家拿下來；也可以兩三天內結束，然後告訴伊朗人，如果幾年後又開始重建核武和飛彈計畫，我們再見。」

川普什麼都不說死，保留隨時轉彎的空間。如果他覺得代價過高，很可能把炸死哈米尼、炸爛德黑蘭當成一場勝利。

倒楣的是別人：中東局勢更混亂、盟友的資產與形象受損，還有那些被許以美好未來而滿懷期待的伊朗反對派，最後得到的可能很少。

以色列 伊朗 川普 美軍 馬杜洛 哈米尼

延伸閱讀

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

川普將委內瑞拉劇本搬到伊朗？ 找不出合作對象 白宮內部「毫無共識」

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

相關新聞

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

戰火點燃中東航空大亂：全球樞紐陷入交通黑洞，百萬旅客受困

中東地區急遽升溫的戰火，導致全球航空業面臨近年來最嚴重的癱瘓危機。隨著美國與以色列從2026年2月28日對伊朗的攻勢，不僅致使伊朗國內變天，也連帶使得原本作為連接亞、歐、非三大洲「空中大動脈」的波斯灣航空樞紐，瞬間陷入停擺，高達4,000架次往來中東的飛機航班被取消。目前仍有來自全球各地的上百萬名旅客滯留杜拜、阿布達比和卡達等地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。