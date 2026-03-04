借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

美國與以色列對伊朗的戰爭持續延燒。CNN與ITV News分別引述知情人士報導，中央情報局（CIA）與以色列正致力於武裝庫德族部隊，試圖在伊朗境內煽動起義，預計將在數日內展開地面行動。

伊朗庫德族武裝團體在伊拉克與伊朗邊境一帶擁有數千名武裝人員，主要活動於伊拉克庫德自治區。自戰爭開始以來，其中數個團體已發布公開聲明，暗示即將採取行動，並呼籲伊朗軍方人員倒戈。伊朗革命衛隊（IRGC）近期也對庫德族團體發動攻擊，並於3日表示已出動數十架無人機打擊庫德族武裝。

消息人士指出，川普政府一直與伊朗反對派團體及伊拉克庫德族領袖積極討論，是否向他們提供軍事支援。一名資深伊朗庫德族官員表示，美國總統川普曾與伊朗庫德民主黨（KDPI）主席希吉里（Mustafa Hijri）通話；KDPI也是革命衛隊打擊的團體之一。該名官員並稱，伊朗庫德族反對派武裝預計將在未來幾天參與伊朗西部的地面行動，並在解釋行動時機時表示，相信現在有很大的機會，且預期將獲得美國與以色列的支持。

根據CNN的報導與ITV News了解，自2025年的「十二日戰爭」以來，武器已被秘密運入伊朗西部，用於武裝數千名庫德族志願者。美國與以色列近日多次空襲伊朗西部與兩伊邊境的軍警據點，以削弱伊朗安全部隊的能力，並為地面叛亂創造最佳機會。一名以色列消息人士表示，攻擊很可能在未來幾天進一步加強。

庫德族消息人士透露，庫德族方面已要求美軍與以軍在地面行動開始時提供空中掩護，但目前仍不清楚是否已獲批准。兩名美國官員及另一名知情人士表示，川普1日致電伊拉克庫德族領袖，討論美軍在伊朗的軍事行動，以及雙方隨著任務推進如何協同行動；Axios率先披露此事。

任何試圖武裝伊朗庫德族團體的行動，都需要伊拉克庫德族支持，以便讓武器通過並利用伊拉克庫德自治區作為發動地點。一名知情人士表示，構想是讓庫德族武裝部隊牽制伊朗安全部隊，從而讓主要城市的無武裝民眾能夠走上街頭，而不會像1月動亂期間那樣再次遭到屠殺。

另一名美國官員表示，庫德族還可以在該地區製造混亂，迫使伊朗政權將軍事力量分散到各地。其他構想則集中在庫德族是否能在伊朗北部奪取並控制領土，以建立一個為以色列提供緩衝的區域。

CIA拒絕發表評論，但知情人士表示，如果美國和以色列要支持一支旨在推翻伊朗政權的庫德族地面部隊，支援規模必須相當龐大。美國情報評估一再指出，伊朗庫德族目前既缺乏影響力，也缺乏資源，難以支撐一場成功的反政府起義。

庫德族反對派團體內部分裂嚴重，長期存在緊張關係、意識形態差異與彼此競逐的政治目標。一些參與相關討論的川普政府官員也對這些團體協助美國的動機表示擔憂。許多川普政府官員私下警告，庫德武裝部隊過去與美國合作時曾感到深深失望，並經常抱怨在關鍵時刻被美國拋棄。ITV則指出，考慮到伊朗已在庫德族地區周邊強化軍事部署，並可能強力鎮壓任何叛亂行動，期望起義成功恐怕太過樂觀。