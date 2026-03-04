快訊

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗庫德斯坦民主黨（PDKI）成員2月27日站在伊拉克艾比爾勒科亞區一處通往該組織基地的檢查站。美聯社
伊朗庫德斯坦民主黨（PDKI）成員2月27日站在伊拉克艾比爾勒科亞區一處通往該組織基地的檢查站。美聯社

美國以色列伊朗的戰爭持續延燒。CNN與ITV News分別引述知情人士報導，中央情報局（CIA）與以色列正致力於武裝庫德族部隊，試圖在伊朗境內煽動起義，預計將在數日內展開地面行動。

伊朗庫德族武裝團體在伊拉克與伊朗邊境一帶擁有數千名武裝人員，主要活動於伊拉克庫德自治區。自戰爭開始以來，其中數個團體已發布公開聲明，暗示即將採取行動，並呼籲伊朗軍方人員倒戈。伊朗革命衛隊（IRGC）近期也對庫德族團體發動攻擊，並於3日表示已出動數十架無人機打擊庫德族武裝。

消息人士指出，川普政府一直與伊朗反對派團體及伊拉克庫德族領袖積極討論，是否向他們提供軍事支援。一名資深伊朗庫德族官員表示，美國總統川普曾與伊朗庫德民主黨（KDPI）主席希吉里（Mustafa Hijri）通話；KDPI也是革命衛隊打擊的團體之一。該名官員並稱，伊朗庫德族反對派武裝預計將在未來幾天參與伊朗西部的地面行動，並在解釋行動時機時表示，相信現在有很大的機會，且預期將獲得美國與以色列的支持。

根據CNN的報導與ITV News了解，自2025年的「十二日戰爭」以來，武器已被秘密運入伊朗西部，用於武裝數千名庫德族志願者。美國與以色列近日多次空襲伊朗西部與兩伊邊境的軍警據點，以削弱伊朗安全部隊的能力，並為地面叛亂創造最佳機會。一名以色列消息人士表示，攻擊很可能在未來幾天進一步加強。

庫德族消息人士透露，庫德族方面已要求美軍與以軍在地面行動開始時提供空中掩護，但目前仍不清楚是否已獲批准。兩名美國官員及另一名知情人士表示，川普1日致電伊拉克庫德族領袖，討論美軍在伊朗的軍事行動，以及雙方隨著任務推進如何協同行動；Axios率先披露此事。

任何試圖武裝伊朗庫德族團體的行動，都需要伊拉克庫德族支持，以便讓武器通過並利用伊拉克庫德自治區作為發動地點。一名知情人士表示，構想是讓庫德族武裝部隊牽制伊朗安全部隊，從而讓主要城市的無武裝民眾能夠走上街頭，而不會像1月動亂期間那樣再次遭到屠殺。

另一名美國官員表示，庫德族還可以在該地區製造混亂，迫使伊朗政權將軍事力量分散到各地。其他構想則集中在庫德族是否能在伊朗北部奪取並控制領土，以建立一個為以色列提供緩衝的區域。

CIA拒絕發表評論，但知情人士表示，如果美國和以色列要支持一支旨在推翻伊朗政權的庫德族地面部隊，支援規模必須相當龐大。美國情報評估一再指出，伊朗庫德族目前既缺乏影響力，也缺乏資源，難以支撐一場成功的反政府起義。

庫德族反對派團體內部分裂嚴重，長期存在緊張關係、意識形態差異與彼此競逐的政治目標。一些參與相關討論的川普政府官員也對這些團體協助美國的動機表示擔憂。許多川普政府官員私下警告，庫德武裝部隊過去與美國合作時曾感到深深失望，並經常抱怨在關鍵時刻被美國拋棄。ITV則指出，考慮到伊朗已在庫德族地區周邊強化軍事部署，並可能強力鎮壓任何叛亂行動，期望起義成功恐怕太過樂觀。

相關新聞

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

戰火點燃中東航空大亂：全球樞紐陷入交通黑洞，百萬旅客受困

中東地區急遽升溫的戰火，導致全球航空業面臨近年來最嚴重的癱瘓危機。隨著美國與以色列從2026年2月28日對伊朗的攻勢，不僅致使伊朗國內變天，也連帶使得原本作為連接亞、歐、非三大洲「空中大動脈」的波斯灣航空樞紐，瞬間陷入停擺，高達4,000架次往來中東的飛機航班被取消。目前仍有來自全球各地的上百萬名旅客滯留杜拜、阿布達比和卡達等地。

