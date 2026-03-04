快訊

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
阿聯第七大城富查伊拉工業區遇襲爆炸後陷入大火。法新社
政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

一名熟悉阿聯討論的消息人士表示，阿聯並未以任何方式參戰，卻已遭800枚投射物攻擊，目前考慮對伊朗採取積極的防禦措施。這名人士直言：「阿聯的看法是，這種情況下，世上沒有一個國家會不重新評估自身的防禦態勢。」

報導指出，阿聯打擊伊朗將是前所未有之舉，反映波灣國家對伊朗襲擊平民基礎設施及油氣設施感到極度憤怒。

美以在2月28日對伊朗開戰首日，伊朗便對阿聯、科威特、卡達與巴林發動攻擊。杜拜朱美拉棕櫚島豪華飯店遭無人機攻擊，傑貝阿里港（Jebel Ali）遭攔截飛彈殘骸波及失火。翌日，伊朗擴大襲擊阿曼與沙烏地阿拉伯，迫使卡達暫停大部分天然氣生產。

阿聯國防部3日表示，伊朗已向阿聯發射186枚彈道飛彈與812架無人機，多數遭攔截，但仍有部分在境內命中，造成3名外籍人士死亡、約70人受傷。

阿聯聲明強調保留回應升級、採取一切必要措施捍衛領土與居民安全的權利。

面對情勢升級，阿聯聲明表示，保留作出回應的完整權利，並強調將視需要採取一切必要措施，以保護阿聯領土及民眾人身安全。目前阿聯尚未表態改變現行防禦態勢。

以色列 伊朗 德黑蘭 彈道飛彈 基礎設施

