川普稱為防伊朗先攻擊才出手 與盧比歐說法不一

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國總統川普與國務卿盧比歐。路透
美國總統川普今天表示，下令美軍與以色列聯手空襲伊朗，是因為他認為伊朗將率先發動攻擊，這番言論與國務卿盧比歐昨天的說法相互矛盾。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）昨天告訴記者，美國之所以先發制人，是擔心伊朗會因以色列對德黑蘭採取行動而進行報復。

盧比歐說：「我們知道以色列將會採取行動，也知道那將引發對美軍的攻擊，我們還知道，如果我們不在他們發動攻擊前先發制人，我們將承受更高的傷亡。」

川普則駁斥以色列將美國捲入衝突的說法。在政府對空襲伊朗的說法出現落差之際，部分支持者與民主黨人批評這是一場「選擇性戰爭」，使川普面臨外界質疑。

川普在橢圓形辦公室（Oval Office）會晤德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）時對記者說：「也許是我逼他們（以色列）出手。我們當時在和那些瘋子談判，我認為他們會先發動攻擊。如果我們不動手，他們就會先動手。我對此深信不疑。」

伊朗說，美國的攻擊是無端挑釁。

多名著名保守派評論員加強批評力道，他們認為盧比歐的言論表明，真正主導局勢的是以色列，而不是川普政府。

保守派Podcast主持人華爾希（Matt Walsh）在社群平台X寫道：「他等於是在直接告訴我們，我們之所以與伊朗開戰，是因為以色列逼我們出手。這基本上是他能講出最糟糕的話。」

另一名保守派Podcast主持人凱利（Megyn Kelly）也對聽眾說，她對川普下令攻擊伊朗的決定抱持懷疑態度。

凱利說：「我們政府的職責不是替伊朗或以色列著想，而是為我們自己著想。在我看來，這顯然是以色列的戰爭。」

在這些批評聲浪出現之際，共和黨正為了在11月期中選舉保住對國會的多數優勢而奮戰。

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

戰火點燃中東航空大亂：全球樞紐陷入交通黑洞，百萬旅客受困

中東地區急遽升溫的戰火，導致全球航空業面臨近年來最嚴重的癱瘓危機。隨著美國與以色列從2026年2月28日對伊朗的攻勢，不僅致使伊朗國內變天，也連帶使得原本作為連接亞、歐、非三大洲「空中大動脈」的波斯灣航空樞紐，瞬間陷入停擺，高達4,000架次往來中東的飛機航班被取消。目前仍有來自全球各地的上百萬名旅客滯留杜拜、阿布達比和卡達等地。

