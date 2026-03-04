川普稱為防伊朗先攻擊才出手 與盧比歐說法不一

美國總統川普今天表示，下令美軍與以色列聯手空襲伊朗，是因為他認為伊朗將率先發動攻擊，這番言論與國務卿盧比歐昨天的說法相互矛盾。

路透社報導，盧比歐（Marco Rubio）昨天告訴記者，美國之所以先發制人，是擔心伊朗會因以色列對德黑蘭採取行動而進行報復。

盧比歐說：「我們知道以色列將會採取行動，也知道那將引發對美軍的攻擊，我們還知道，如果我們不在他們發動攻擊前先發制人，我們將承受更高的傷亡。」

川普則駁斥以色列將美國捲入衝突的說法。在政府對空襲伊朗的說法出現落差之際，部分支持者與民主黨人批評這是一場「選擇性戰爭」，使川普面臨外界質疑。

川普在橢圓形辦公室（Oval Office）會晤德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）時對記者說：「也許是我逼他們（以色列）出手。我們當時在和那些瘋子談判，我認為他們會先發動攻擊。如果我們不動手，他們就會先動手。我對此深信不疑。」

伊朗說，美國的攻擊是無端挑釁。

多名著名保守派評論員加強批評力道，他們認為盧比歐的言論表明，真正主導局勢的是以色列，而不是川普政府。

保守派Podcast主持人華爾希（Matt Walsh）在社群平台X寫道：「他等於是在直接告訴我們，我們之所以與伊朗開戰，是因為以色列逼我們出手。這基本上是他能講出最糟糕的話。」

另一名保守派Podcast主持人凱利（Megyn Kelly）也對聽眾說，她對川普下令攻擊伊朗的決定抱持懷疑態度。

凱利說：「我們政府的職責不是替伊朗或以色列著想，而是為我們自己著想。在我看來，這顯然是以色列的戰爭。」

在這些批評聲浪出現之際，共和黨正為了在11月期中選舉保住對國會的多數優勢而奮戰。