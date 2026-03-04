快訊

美國戰爭部稱伊朗最高領袖係以色列擊斃 並非美軍行動

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
伊朗證實最高精神領袖哈米尼已經死於美國及以色列的空襲。（路透社資料照片） 賴錦宏
伊朗證實最高精神領袖哈米尼已經死於美國及以色列的空襲。（路透社資料照片） 賴錦宏

美國戰爭部主管今天向國會表示，伊朗最高領袖哈米尼係死於以色列空襲，並非美國軍事行動一部分。伊朗官方媒體指出，哈米尼將葬於聖城麥什赫德（Mashhad），但日期未定。

法新社報導，美國戰爭部政策次長柯伯吉（ElbridgeColby），今天在參議院軍事委員會作證時表示，擊斃哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其他伊朗高階領導人的空襲，並非美國軍事行動的一部分。

議員追問政權更替是否為美國軍事行動目標時，柯伯吉稱「那些是以色列的行動」。

美國總統川普曾在社群媒體表示，哈米尼「無法躲避我們的情報與高度精密追蹤系統」，「與以色列密切合作下，他，或與他一同被擊斃的其他領導人，對此無能為力。」

國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，華府是在得知以色列準備發動攻擊後才採取行動，暗示美國角色較為被動，而非更廣泛計畫的一部分。

柯伯吉在國會中說：「這場軍事行動的目標…聚焦於處理伊朗對我們、我們的基地、我們的部隊等投射軍事力量的能力，以及對區域內外盟友與夥伴的威脅。」他主張這些是「範圍明確且合理，可達成的目標」。

軍事委員會民主黨首席里德（Jack Reed）追問擊殺伊朗最高領袖如何符合上述目標時，柯伯吉重申，他「談的是美國軍事行動目標」，針對領導階層的攻擊是以色列的行動。

儘管川普公開呼籲伊朗人民把握「前所未有的機會」推翻政府，柯伯吉仍表示，美國軍事行動的重點在於削弱伊朗投射軍武的能力，而非直接尋求政權更替。

至於在空襲中喪命的哈米尼，伊朗官方媒體法斯通訊社（Fars）表示，他將安葬於聖城麥什赫德，當地也是伊朗第二大城。

革命衛隊（Revolutionary Guards）在其Telegram帳號表示，安葬哈米尼之前，將於德黑蘭舉行一場「大型告別式」。安葬日期尚未公布。

哈米尼過世後，權力已暫交臨時委員會，直至專家會議（Assembly of Experts）選出其繼任者為止。臨時委員會的成員有3人，分別是總統、司法首長，以及來自監護委員會的法學家。監護委員會負責監督立法，以及審查選舉的候選人資格。

法斯通訊社引述熟悉程序的官員指出，出於「安全理由」，專家會議的最終會議可能會延至哈米尼安葬後才會舉行。

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

美軍2月28日發動「史詩怒火」行動打擊德黑蘭、聯合以色列擊斃伊朗最高領袖哈米尼。美軍中央司令部司令古柏（Brad Cooper）3日更新戰果表示，目前已部署超過5萬名士兵，發射逾2000枚彈藥橫掃近2000個目標，並摧毀17艘伊朗艦艇，他也證實行動使用到新型短程「精準打擊飛彈」（PrSM），將對德黑蘭維持24小時不間斷打擊。

斬首就贏了？半島電視台辣評：伊朗反擊戳中川普軟肋

美國總統川普向來喜歡讓人摸不透，覺得這樣才顯得厲害。但在對伊朗的軍事行動上，他對戰事時程與目標一再更改說法。半島電視台（Al Jazeera）評論指出，這暴露出他沒能達成最想要的結果：速戰速決、然後風光宣布勝利。

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

戰火點燃中東航空大亂：全球樞紐陷入交通黑洞，百萬旅客受困

中東地區急遽升溫的戰火，導致全球航空業面臨近年來最嚴重的癱瘓危機。隨著美國與以色列從2026年2月28日對伊朗的攻勢，不僅致使伊朗國內變天，也連帶使得原本作為連接亞、歐、非三大洲「空中大動脈」的波斯灣航空樞紐，瞬間陷入停擺，高達4,000架次往來中東的飛機航班被取消。目前仍有來自全球各地的上百萬名旅客滯留杜拜、阿布達比和卡達等地。

