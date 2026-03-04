美國戰爭部稱伊朗最高領袖係以色列擊斃 並非美軍行動

美國戰爭部主管今天向國會表示，伊朗最高領袖哈米尼係死於以色列空襲，並非美國軍事行動一部分。伊朗官方媒體指出，哈米尼將葬於聖城麥什赫德（Mashhad），但日期未定。

法新社報導，美國戰爭部政策次長柯伯吉（ElbridgeColby），今天在參議院軍事委員會作證時表示，擊斃哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）及其他伊朗高階領導人的空襲，並非美國軍事行動的一部分。

議員追問政權更替是否為美國軍事行動目標時，柯伯吉稱「那些是以色列的行動」。

美國總統川普曾在社群媒體表示，哈米尼「無法躲避我們的情報與高度精密追蹤系統」，「與以色列密切合作下，他，或與他一同被擊斃的其他領導人，對此無能為力。」

國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天表示，華府是在得知以色列準備發動攻擊後才採取行動，暗示美國角色較為被動，而非更廣泛計畫的一部分。

柯伯吉在國會中說：「這場軍事行動的目標…聚焦於處理伊朗對我們、我們的基地、我們的部隊等投射軍事力量的能力，以及對區域內外盟友與夥伴的威脅。」他主張這些是「範圍明確且合理，可達成的目標」。

軍事委員會民主黨首席里德（Jack Reed）追問擊殺伊朗最高領袖如何符合上述目標時，柯伯吉重申，他「談的是美國軍事行動目標」，針對領導階層的攻擊是以色列的行動。

儘管川普公開呼籲伊朗人民把握「前所未有的機會」推翻政府，柯伯吉仍表示，美國軍事行動的重點在於削弱伊朗投射軍武的能力，而非直接尋求政權更替。

至於在空襲中喪命的哈米尼，伊朗官方媒體法斯通訊社（Fars）表示，他將安葬於聖城麥什赫德，當地也是伊朗第二大城。

革命衛隊（Revolutionary Guards）在其Telegram帳號表示，安葬哈米尼之前，將於德黑蘭舉行一場「大型告別式」。安葬日期尚未公布。

哈米尼過世後，權力已暫交臨時委員會，直至專家會議（Assembly of Experts）選出其繼任者為止。臨時委員會的成員有3人，分別是總統、司法首長，以及來自監護委員會的法學家。監護委員會負責監督立法，以及審查選舉的候選人資格。

法斯通訊社引述熟悉程序的官員指出，出於「安全理由」，專家會議的最終會議可能會延至哈米尼安葬後才會舉行。