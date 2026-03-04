聽新聞
以色列大規模打擊伊朗 鎖定發射基地與防空系統
以色列軍方今天表示已對伊朗境內目標發動「大規模打擊」，作為伊朗對以色列領土發射多輪飛彈攻擊的因應作為。
法新社報導，以軍指出，這波最新攻擊鎖定伊朗的「發射基地、防空系統以及其他基礎設施」。
以色列在伊朗砲火之下，多地空襲警報一整晚響不停，軍方全力攔截。
目前尚無重大損害的即時通報，不過警方表示，以色列第二大城特拉維夫（Tel Aviv）地區有落彈，1名女性遭到碎片劃傷，傷勢不重。
