政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

美國新聞網站POLITICO報導，川普在白宮橢圓辦公室會見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）並接受媒體提問時表示：「最壞的情況是，我們做了這件事，然後換上一個人，結果跟前一個一樣糟糕。」

他說：「這是有可能發生的。我們不希望那樣。那可能會是最糟的，你經歷了這一切，然後五年後才發現，你換上去的人並沒有更好。」

另一方面，據知情人士向伊朗反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）透露，伊朗專家會議在革命衛隊壓力下，據稱已選舉哈米尼的二兒子穆吉塔巴為下一任最高領袖。

不同於哈米尼的妻女、孫子女、兒媳與女婿，56歲的穆吉塔巴在最近的美以聯合攻擊中倖存。他並非高階神職人員，從未擔任公職，也未在政權中擁有正式職務，但曾在兩伊戰爭期間於伊朗武裝部隊服役，與革命衛隊關係密切，據信在幕後擁有相當影響力，多年來亦被視為可能的接班人選之一。

然而，穆吉塔巴並未被列入哈米尼據稱去年指定的三名高階神職人員名單之中。此外，哈米尼據稱曾對穆吉塔巴入選持保留態度，認為此舉將類似於1979年伊朗革命所推翻的巴勒維王朝所實施的世襲統治。伊朗什葉派神職體系亦普遍對父傳子的繼承方式抱持負面看法。不過，在最近的美以伊衝突中，伊朗高層領導層大幅減員，而穆吉塔巴與強大的革命衛隊及民兵組織「巴斯基」（Basij）關係密切。

根據伊朗的伊斯蘭監護制度，最高領袖須為具備重大政治權威的高階領導人。儘管穆吉塔巴未曾出任高階政治職務，但他曾在什葉派聖城庫姆（Qom）的伊斯蘭神學院接受宗教保守派訓練。

負責任命、監督並可能罷免最高領袖的伊朗專家會議3日在庫姆開會，尋找哈米尼的繼任者。以色列與美國的空襲夷平了會議所在地的建築，目前尚無任何傷亡消息。半島電視台記者哈珊（Ali Hashem）則轉述伊朗法爾斯通訊社報導指出，專家會議正以遠端方式進行最終投票，採用修訂後的表決機制選出新的最高領袖，憲法程序「全面運作」，預計將在數小時或數天內公布結果。