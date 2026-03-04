快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗首都德黑蘭2月11日舉行伊斯蘭革命47週年慶祝活動，一名男子手持最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴的照片。有消息指出，他傳已獲推舉為下一任最高領袖。歐新社
伊朗首都德黑蘭2月11日舉行伊斯蘭革命47週年慶祝活動，一名男子手持最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴的照片。有消息指出，他傳已獲推舉為下一任最高領袖。歐新社

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

美國新聞網站POLITICO報導，川普在白宮橢圓辦公室會見德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）並接受媒體提問時表示：「最壞的情況是，我們做了這件事，然後換上一個人，結果跟前一個一樣糟糕。」

他說：「這是有可能發生的。我們不希望那樣。那可能會是最糟的，你經歷了這一切，然後五年後才發現，你換上去的人並沒有更好。」

另一方面，據知情人士向伊朗反對派媒體「伊朗國際」（Iran International）透露，伊朗專家會議在革命衛隊壓力下，據稱已選舉哈米尼的二兒子穆吉塔巴為下一任最高領袖。

不同於哈米尼的妻女、孫子女、兒媳與女婿，56歲的穆吉塔巴在最近的美以聯合攻擊中倖存。他並非高階神職人員，從未擔任公職，也未在政權中擁有正式職務，但曾在兩伊戰爭期間於伊朗武裝部隊服役，與革命衛隊關係密切，據信在幕後擁有相當影響力，多年來亦被視為可能的接班人選之一。

然而，穆吉塔巴並未被列入哈米尼據稱去年指定的三名高階神職人員名單之中。此外，哈米尼據稱曾對穆吉塔巴入選持保留態度，認為此舉將類似於1979年伊朗革命所推翻的巴勒維王朝所實施的世襲統治。伊朗什葉派神職體系亦普遍對父傳子的繼承方式抱持負面看法。不過，在最近的美以伊衝突中，伊朗高層領導層大幅減員，而穆吉塔巴與強大的革命衛隊及民兵組織「巴斯基」（Basij）關係密切。

根據伊朗的伊斯蘭監護制度，最高領袖須為具備重大政治權威的高階領導人。儘管穆吉塔巴未曾出任高階政治職務，但他曾在什葉派聖城庫姆（Qom）的伊斯蘭神學院接受宗教保守派訓練。

負責任命、監督並可能罷免最高領袖的伊朗專家會議3日在庫姆開會，尋找哈米尼的繼任者。以色列與美國的空襲夷平了會議所在地的建築，目前尚無任何傷亡消息。半島電視台記者哈珊（Ali Hashem）則轉述伊朗法爾斯通訊社報導指出，專家會議正以遠端方式進行最終投票，採用修訂後的表決機制選出新的最高領袖，憲法程序「全面運作」，預計將在數小時或數天內公布結果。

伊朗最高領袖身亡 建國者何梅尼之孫成接班討論焦點

伊朗成立「臨時委員會」將選新最高領袖 川普願與新領導層對話

哈米尼之死能否促成政權更迭？美官員多持懷疑態度

自詡「和平」的川普開戰…美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

戰火點燃中東航空大亂：全球樞紐陷入交通黑洞，百萬旅客受困

中東地區急遽升溫的戰火，導致全球航空業面臨近年來最嚴重的癱瘓危機。隨著美國與以色列從2026年2月28日對伊朗的攻勢，不僅致使伊朗國內變天，也連帶使得原本作為連接亞、歐、非三大洲「空中大動脈」的波斯灣航空樞紐，瞬間陷入停擺，高達4,000架次往來中東的飛機航班被取消。目前仍有來自全球各地的上百萬名旅客滯留杜拜、阿布達比和卡達等地。

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

美國與以色列對伊朗的戰爭持續延燒。CNN與ITV News分別引述知情人士報導，中央情報局（CIA）與以色列正致力於武裝庫德族部隊，試圖在伊朗境內煽動起義，預計將在數日內展開地面行動。

打伊朗讓中有犯台可趁之機？柯伯吉：潛在對手對美軍實力感到威脅

美軍近日向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），有報導指出，美軍彈藥庫存恐面臨挑戰，有聯邦參議員3日質疑這樣的訊息是否可能讓中國覺得有機可趁，向台灣採取行動？美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）則表示，美國的潛在對手觀察到美軍實力都感到威脅。

