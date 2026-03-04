旅義伊朗人盼自由正義 出現支持流亡王儲呼聲

伊朗最高領袖哈米尼日前遭擊斃，全義各地都有伊朗僑民上街歡慶。不少伊朗民眾告訴中央社，樂見獨裁者下台，盼在伊朗能像在義大利一樣呼吸自由空氣；也有伊朗民眾在街頭舉牌，力挺流亡美國的王儲巴勒維回歸掌權。

義大利國會廣場今天舉辦一場「呼籲釋放伊朗政治犯」快閃活動，多位旅義的伊朗民眾出席。一位女孩在臉上以英文寫著「伊朗」，手上舉起貼有伊朗末代國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的海報，大聲呼喊「我們選擇巴勒維」。

這名未公布姓名的伊朗女孩表示，她不希望伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）成為繼任者，因為拉里賈尼是前領袖哈米尼（Ali Khamenei）的朋友，會變成「哈米尼第二」，屠殺他們這些異議人士。

這名伊朗女孩表示，在社群網站X上，大家可以看到全世界許多伊朗人都在歡慶，這場戰爭是伊朗人民期盼的，她很高興美國總統川普和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回應了伊朗人民的訴求。

伊朗女孩並仿效美國總統川普「讓美國再次偉大（MAGA）」口號，在支持巴勒維的海報寫著「MIGA」，是「讓伊朗再次偉大」（Make Iran GreatAgain）的英文縮寫。

另一名伊朗女權運動人士Shiva，在廣場大喊「女性生命自由」口號。談到哈米尼遭擊斃，她嘆氣表示百感交集，「當一個獨裁政權垮台，沒有人會說自己不高興，但我認為哈米尼這樣離開，太輕描淡寫了。」

Shiva表示更希望哈米尼能面對自己所做的一切，「我相信很多飽受這個獨裁政權折磨的家庭都這樣想，我們希望哈米尼面對法律制裁，希望獲得公平正義。」

被問到她認為的正義是什麼，Shiva再度嘆氣說，這也是個好問題，她曾聽一位被伊斯蘭共和國殺害雙親的女孩說「正義不是復仇」，「對我們來說，正義代表為了實現一個自由世界而奮鬥，在這個世界裡，沒有人會遭受我們所經歷的壓迫和不公義。」

對於此次美伊開火是否可能給伊朗人民帶來正義曙光，Shiva坦言，伊朗人民已為爭取自由奮鬥了很多年，但伊斯蘭共和國這個政權如此龐大，即使頭號人物和家人都遭擊斃，恐怕也無法立刻終結它。

Shiva略感悲觀地說，「我真心希望我們不會落得像委內瑞拉那樣的下場，我不認為這是徹底解放。」