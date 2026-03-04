旅義伊朗人盼自由正義 出現支持流亡王儲呼聲

快訊

中央社／ 羅馬3日專電

伊朗最高領袖哈米尼日前遭擊斃，全義各地都有伊朗僑民上街歡慶。不少伊朗民眾告訴中央社，樂見獨裁者下台，盼在伊朗能像在義大利一樣呼吸自由空氣；也有伊朗民眾在街頭舉牌，力挺流亡美國的王儲巴勒維回歸掌權。

義大利國會廣場今天舉辦一場「呼籲釋放伊朗政治犯」快閃活動，多位旅義的伊朗民眾出席。一位女孩在臉上以英文寫著「伊朗」，手上舉起貼有伊朗末代國王之子芮沙．巴勒維（Reza Pahlavi）的海報，大聲呼喊「我們選擇巴勒維」。

這名未公布姓名的伊朗女孩表示，她不希望伊朗國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）成為繼任者，因為拉里賈尼是前領袖哈米尼（Ali Khamenei）的朋友，會變成「哈米尼第二」，屠殺他們這些異議人士。

這名伊朗女孩表示，在社群網站X上，大家可以看到全世界許多伊朗人都在歡慶，這場戰爭是伊朗人民期盼的，她很高興美國總統川普和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）回應了伊朗人民的訴求。

伊朗女孩並仿效美國總統川普「讓美國再次偉大（MAGA）」口號，在支持巴勒維的海報寫著「MIGA」，是「讓伊朗再次偉大」（Make Iran GreatAgain）的英文縮寫。

另一名伊朗女權運動人士Shiva，在廣場大喊「女性生命自由」口號。談到哈米尼遭擊斃，她嘆氣表示百感交集，「當一個獨裁政權垮台，沒有人會說自己不高興，但我認為哈米尼這樣離開，太輕描淡寫了。」

Shiva表示更希望哈米尼能面對自己所做的一切，「我相信很多飽受這個獨裁政權折磨的家庭都這樣想，我們希望哈米尼面對法律制裁，希望獲得公平正義。」

被問到她認為的正義是什麼，Shiva再度嘆氣說，這也是個好問題，她曾聽一位被伊斯蘭共和國殺害雙親的女孩說「正義不是復仇」，「對我們來說，正義代表為了實現一個自由世界而奮鬥，在這個世界裡，沒有人會遭受我們所經歷的壓迫和不公義。」

對於此次美伊開火是否可能給伊朗人民帶來正義曙光，Shiva坦言，伊朗人民已為爭取自由奮鬥了很多年，但伊斯蘭共和國這個政權如此龐大，即使頭號人物和家人都遭擊斃，恐怕也無法立刻終結它。

Shiva略感悲觀地說，「我真心希望我們不會落得像委內瑞拉那樣的下場，我不認為這是徹底解放。」

伊朗示威青年恐判死刑　義大利發起搶救政治犯行動

79歲哈米尼夫人遭轟炸受傷不治 伊朗誓言捍衛國土

有人慶祝也有人哀悼…哈米尼身亡 為何伊朗民眾反應兩極？

哈米尼之死 在美伊朗裔憂喜參半：是好事 但問題還沒解決

沒參戰卻成最大苦主！中東這國遇襲比以色列還慘 傳考慮反擊伊朗

政治新聞網站Axios報導，美以聯軍開轟德黑蘭，引爆伊朗無差別襲擊中東多國，阿拉伯聯合大公國（UAE）是遇襲最嚴重的國家，甚至超過以色列。2名消息人士透露，阿聯正考慮採取軍事行動，阻止伊朗持續的飛彈與無人機攻勢。

政權更替目標落空？川普認「最壞情況」恐白打 傳哈米尼之子將接班

美國與以色列對伊朗發動的戰爭3日進入第三天。美國總統川普坦言，最壞的情況是他一開始追求的政權更替可能失敗，最終上台者與前任並無二致。與此同時，有消息指出，伊朗專家會議據稱已推舉已故最高領袖哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）接任最高領袖。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

戰火點燃中東航空大亂：全球樞紐陷入交通黑洞，百萬旅客受困

中東地區急遽升溫的戰火，導致全球航空業面臨近年來最嚴重的癱瘓危機。隨著美國與以色列從2026年2月28日對伊朗的攻勢，不僅致使伊朗國內變天，也連帶使得原本作為連接亞、歐、非三大洲「空中大動脈」的波斯灣航空樞紐，瞬間陷入停擺，高達4,000架次往來中東的飛機航班被取消。目前仍有來自全球各地的上百萬名旅客滯留杜拜、阿布達比和卡達等地。

借刀殺人？美以傳策動伊朗庫德人武裝起義 數日內發動地面攻勢

美國與以色列對伊朗的戰爭持續延燒。CNN與ITV News分別引述知情人士報導，中央情報局（CIA）與以色列正致力於武裝庫德族部隊，試圖在伊朗境內煽動起義，預計將在數日內展開地面行動。

打伊朗讓中有犯台可趁之機？柯伯吉：潛在對手對美軍實力感到威脅

美軍近日向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），有報導指出，美軍彈藥庫存恐面臨挑戰，有聯邦參議員3日質疑這樣的訊息是否可能讓中國覺得有機可趁，向台灣採取行動？美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）則表示，美國的潛在對手觀察到美軍實力都感到威脅。

