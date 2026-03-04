快訊

打伊朗讓中有犯台可趁之機？柯伯吉：潛在對手對美軍實力感到威脅

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）。記者陳熙文／攝影
美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）。記者陳熙文／攝影

美軍近日向伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），有報導指出，美軍彈藥庫存恐面臨挑戰，有聯邦參議員3日質疑這樣的訊息是否可能讓中國覺得有機可趁，向台灣採取行動？美國國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）則表示，美國的潛在對手觀察到美軍實力都感到威脅。

美國與以色列近期向伊朗發動聯合作戰，有媒體報導質疑美軍恐面臨彈藥庫存的挑戰，美國總統川普日前才特別對此在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，稱「美國的中等與中高等級彈藥庫存，從來沒有像現在這麼高、這麼好。」

川普並指出，有人告訴他，美軍幾乎擁有無限量的這類彈藥供應，單靠庫存就能把戰爭永遠打下去，而且打得非常成功。

不過，美國聯邦參議院軍事委員會3日針對美國新版的國防戰略（National Defense Strategy）舉行聽證會，聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）仍對彈藥庫存的訊息表達擔憂，認為釋出這樣的訊號，恐讓美國的敵人輕舉妄動，「（他們）可能認為這是向台灣採取行動的時機，類似有這樣的意圖」。

柯伯吉回答說，川普有意願和決心動用美國軍隊，不害怕動武，並表示，美國的潛在對手都看到川普和國防部長赫塞斯領導之下的美軍實力，認為他們都感到威脅，而他們也應該感到威脅。不過，柯伯吉也表示，美國必須繼續努力鞏固國防工業基礎。

