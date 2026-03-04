伊朗示威青年恐判死刑　義大利發起搶救政治犯行動

快訊

中央社／ 羅馬3日專電
義大利國會前的廣場3日舉行一場快閃活動，呼籲各界施壓伊朗釋放成千上萬的政治犯。圖為快閃行動中的表演，伊朗青年身上貼滿政治犯照片，伊朗女舞者以淒美又具有力量的舞姿表達訴求。中央社
義大利國會前的廣場3日舉行一場快閃活動，呼籲各界施壓伊朗釋放成千上萬的政治犯。圖為快閃行動中的表演，伊朗青年身上貼滿政治犯照片，伊朗女舞者以淒美又具有力量的舞姿表達訴求。中央社

義大利議員、人權組織團體今天在義大利國會前舉辦快閃活動，呼籲各界施壓伊朗盡速釋放成千上萬遭囚禁的政治犯，其中許多是先前上街示威爭取民主自由的青少年，他們正面臨遭判死刑的危機。

多位義大利跨黨派議員到場聲援，包括曾任義大利國會議長的民主黨（PD）議員博爾德里尼（LauraBoldrini）、「加值歐洲」黨（Più Europa）秘書長麥吉（Riccardo Magi）等。博爾德里尼表示，多位力挺伊朗人權的議員，過去曾前往伊朗駐義使館前抗議，也發起多項活動，他們將繼續與伊朗人民站在一起。

伊朗女權運動組織「女性生命自由」（ Donna VitaLibertà）負責人納扎里（Parisa Nazari）表示， 「整個伊朗目前就像一個巨大監獄，關著成千上萬政治犯，埃文監獄現在情況很悲慘。」

埃文監獄（Evin Prison）是伊朗首都德黑蘭最惡名昭彰之處，專門關押外國人與政治犯。

「我們知道那裡有的法官幾分鐘內就會做出判決，且通常都判死刑。」納扎里說，「許多在監獄等待受審的還是未成年人，你們可以看看他們的容貌與姓名。」

在快閃活動現場，一位伊朗青年全身貼滿政治犯照片，另一位伊朗女舞者在前方以淒美姿勢舞動。隨著司儀唱誦這些伊朗政治犯的名字，舞者逐一撕下照片交給圍觀者。

納扎里表示，伊朗政權因自覺處於最脆弱時刻，現在更強力鎮壓所有異議聲音，「即使伊斯蘭共和國擁有長久迫害歷史，但是把參加和平示威的未成年人判處死刑，也是前所未見，因此我們必須立刻採取行動，施壓要求伊朗釋放政治犯。」

「很多人期望伊朗政權明天就會垮台，但戰爭並不會立刻帶來自由，如果伊朗政權依然存在、正在重組，隨時都可能殺人。」納扎里疾呼，全球不能只關注戰事進展，必須關懷這些為了爭取自由、冒險犧牲的政治犯。

義大利國際特赦組織 （ Amnesty International Italia）發言人努理（Riccardo Noury）接受中央社訪問時也表示，雖然伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭擊斃，但伊朗政治轉型並非一蹴可幾。

努理表示，根據歷史，炸彈在短期從未帶來有利人權的改變；若以為暗殺最高領袖，就代表整個壓迫體系已被瓦解，這想法是錯誤的，因為軍事、經濟兩大領域都還牢牢掌握在革命衛隊手中。

努理強調必須非常審慎觀察後續情勢，「最怕發生我們所擔心的事，伊朗會悲劇性重蹈覆轍，再次發動一場殘酷的內部鎮壓。」

美國轟炸伊朗 歐洲國家立場分歧…若不遣責將自食其果？

「美國打擊伊朗具正當性」澤倫斯基談美伊開戰、推測恐使烏克蘭陷入困境

FT：伊朗正在執行哈米尼制定的「中東混亂」報復計畫

盧比歐：對伊朗採先發制人攻勢 最猛烈打擊在後頭

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

紐約時報報導，中東局勢白熱化，美國國務卿魯比歐3日在國會向參、眾兩議院簡報表示，美國正加強對伊朗的軍事行動，並預告行動範圍將擴大、武力使用將增加，直言接下來「將讓蔣介石出場」。

