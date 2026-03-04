伊朗示威青年恐判死刑　義大利發起搶救政治犯行動

義大利議員、人權組織團體今天在義大利國會前舉辦快閃活動，呼籲各界施壓伊朗盡速釋放成千上萬遭囚禁的政治犯，其中許多是先前上街示威爭取民主自由的青少年，他們正面臨遭判死刑的危機。

多位義大利跨黨派議員到場聲援，包括曾任義大利國會議長的民主黨（PD）議員博爾德里尼（LauraBoldrini）、「加值歐洲」黨（Più Europa）秘書長麥吉（Riccardo Magi）等。博爾德里尼表示，多位力挺伊朗人權的議員，過去曾前往伊朗駐義使館前抗議，也發起多項活動，他們將繼續與伊朗人民站在一起。

伊朗女權運動組織「女性生命自由」（ Donna VitaLibertà）負責人納扎里（Parisa Nazari）表示， 「整個伊朗目前就像一個巨大監獄，關著成千上萬政治犯，埃文監獄現在情況很悲慘。」

埃文監獄（Evin Prison）是伊朗首都德黑蘭最惡名昭彰之處，專門關押外國人與政治犯。

「我們知道那裡有的法官幾分鐘內就會做出判決，且通常都判死刑。」納扎里說，「許多在監獄等待受審的還是未成年人，你們可以看看他們的容貌與姓名。」

在快閃活動現場，一位伊朗青年全身貼滿政治犯照片，另一位伊朗女舞者在前方以淒美姿勢舞動。隨著司儀唱誦這些伊朗政治犯的名字，舞者逐一撕下照片交給圍觀者。

納扎里表示，伊朗政權因自覺處於最脆弱時刻，現在更強力鎮壓所有異議聲音，「即使伊斯蘭共和國擁有長久迫害歷史，但是把參加和平示威的未成年人判處死刑，也是前所未見，因此我們必須立刻採取行動，施壓要求伊朗釋放政治犯。」

「很多人期望伊朗政權明天就會垮台，但戰爭並不會立刻帶來自由，如果伊朗政權依然存在、正在重組，隨時都可能殺人。」納扎里疾呼，全球不能只關注戰事進展，必須關懷這些為了爭取自由、冒險犧牲的政治犯。

義大利國際特赦組織 （ Amnesty International Italia）發言人努理（Riccardo Noury）接受中央社訪問時也表示，雖然伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遭擊斃，但伊朗政治轉型並非一蹴可幾。

努理表示，根據歷史，炸彈在短期從未帶來有利人權的改變；若以為暗殺最高領袖，就代表整個壓迫體系已被瓦解，這想法是錯誤的，因為軍事、經濟兩大領域都還牢牢掌握在革命衛隊手中。

努理強調必須非常審慎觀察後續情勢，「最怕發生我們所擔心的事，伊朗會悲劇性重蹈覆轍，再次發動一場殘酷的內部鎮壓。」