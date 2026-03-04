影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，圖為一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築。擷取自 X / Clash Report

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

華爾街日報與每日郵報報導，社群媒體當晚流傳的影片顯示，當局稱遭飛彈擊中的美國杜拜領事館建築升起巨大濃煙。杜拜媒體辦公室表示，此次襲擊未造成人員傷亡，火勢已被撲滅。聲明指出：「杜拜相關當局成功撲滅位於杜拜美國領事館附近、因無人機攻擊行動引發的小型火災，此事件未造成人員受傷。」

美國國務卿魯比歐表示，一架伊朗無人機擊中美國領事館建築旁的停車場。他受訪時說：「我進來時也看到媒體關於杜拜領事館的報導。我收到的最新消息是，一架無人機不幸擊中領務辦公樓旁的停車場，並在該處引發火災。所有人員均已確認安全。如你們所知，我們事先已開始從外交設施撤減人員。」

自1979年伊朗學生衝入德黑蘭美國大使館並挾持人質以來，美國便未再與伊朗維持外交關係。杜拜的美國領事館長期為專責伊朗事務的美國外交官樞紐，某種程度上扮演德黑蘭的「影子大使館」。魯比歐另表示：「顯然我們非常幸運，但我們的大使館與外交設施正遭到一個恐怖主義政權的直接攻擊。」

一名美國官員表示，2日另有一架無人機擊中科威特的美國大使館，造成輕微損壞，電視畫面顯示大使館附近發生火災。華盛頓郵報則指出，美國與沙烏地政府證實3日有兩架無人機擊中位於利雅德的美國大使館園區。2名知情人士透露，使館內的CIA情報站也遭波及。美沙兩國未對CIA情報站受襲一事公開說明，損害程度尚未明朗，目前也沒有跡象顯示有情報人員受傷，CIA拒絕評論。

儘管此次攻擊對CIA在沙烏地的部署構成輕微挫折，但此舉若屬實，對長期將CIA視為頭號敵人、且正面臨壓力的伊朗政權而言，可能具有象徵性意義，尤其考量華府曾在1953年軍事政變中暗中支持推翻伊朗民選總理摩薩台（Mohammad Mosaddegh）。

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，這可能使美軍遭到伊朗攻擊，不過美國總統川普3日表示，他之所以做出攻擊的決定是因為他相信伊朗會先攻擊美國，非以色列逼美國出手，魯比歐3日又改口說，美軍發動攻擊是因為可以和以軍聯合作戰，大大增加作戰成功的機率。

