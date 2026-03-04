快訊

美國務卿預告「讓蔣介石出場」！美軍將加大火力、擴大行動範圍

今雨勢略減偏涼 吳德榮：周五起一周3波東北季風增強

聽新聞
0:00 / 0:00

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
美國國務卿魯比歐。(美聯社)
美國國務卿魯比歐。(美聯社)

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，這可能使美軍遭到伊朗攻擊，不過美國總統川普3日表示，他之所以做出攻擊的決定是因為他相信伊朗會先攻擊美國，非以色列逼美國出手，魯比歐3日又改口說，美軍發動攻擊是因為可以和以軍聯合作戰，大大增加作戰成功的機率。

美軍日前對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），魯比歐2日在國會指出，「我們獲悉以色列將採取行動。我們了解此舉將導致美軍遭到攻擊」，而且「我們知道如果我們不在他們發動攻勢之前採取先發制人的行動，我們將遭到更大的打擊」。此言引發民主黨的批評，認為美軍發動戰爭與否，竟是因第三國來決定。

然而，川普3日又推翻這項說法，川普稱他相信伊朗會先攻擊美國，所以才做出攻擊伊朗的決定，並表示，他是在美國和德黑蘭核談判的過程中產生出這樣的觀點；川普表示，他不認為是以色列逼美國出手，反倒認為是他逼以色列出手。

魯比歐3日再度赴國會說明伊朗情勢，他在受訪時表示，川普是選擇在伊朗最弱的時刻出手，認為如果美國不現在攻擊伊朗，一年或一年半以後，恐怕沒有人能動得了他們，伊朗就能為所欲為，所以川普才做出攻擊的決定；魯比歐也說，川普決定和以色列聯合作戰，因為這樣給美國最高的成功機會。

魯比歐說，川普之所以選擇主動出擊，因為他得出結論，認為美國不能先被攻擊，指川普不願承受伊朗先發制人的風險，這不但會造成更多傷亡，也影響到美軍行動的效果。

伊朗 民主黨 美國

延伸閱讀

不認以色列逼出手 川普：相信伊朗會先發動攻擊

攻伊3天後 川普通報國會

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

魯比歐：以色列攻伊朗後不能僅防禦 報復威脅逼美動手

相關新聞

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，這可能使美軍遭到伊朗攻擊，不過美國總統川普3日表示，他之所以做出攻擊的決定是因為他相信伊朗會先攻擊美國，非以色列逼美國出手，魯比歐3日又改口說，美軍發動攻擊是因為可以和以軍聯合作戰，大大增加作戰成功的機率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。