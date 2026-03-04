中東烽火起 馬克宏部署航艦於地中海及加強國內戒備

快訊

中央社／ 記者曾依璇巴黎3日專電

中東局勢緊張，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天宣布，正有序規劃撤離這個地區的法國人，並下令航空母艦「戴高樂號」駛往地中海，同時強化國內安全戒備。

馬克宏晚間在艾里賽宮（Elysée）發表約10分鐘演說。他表示：「自上週六（2月28日）起，戰爭再次席捲近東和中東地區⋯且正擴大到整個區域，給和平及眾人安全帶來嚴重後果。伊朗伊斯蘭共和國要為此情勢負首要責任。」

他指責伊朗投入「危險」核計畫、支援黎巴嫩及葉門「恐怖組織」和伊拉克民兵、巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas），還下令朝自己人民開火。

馬克宏表示，有鑒於此，加上談判陷入僵局，「美國和以色列決定發起軍事行動，這些行動在不符國際法的情況下執行，我們無法認同。無論如何，歷史從不哀悼壓迫人民的劊子手，沒人為他們感到惋惜。」

他說，法國與德國、英國共同明確表達希望盡快停止攻擊，這個區域的長久和平只能透過恢復外交談判才能實現。

他表示，這個地區有近40萬名法國人，政府正有序規劃將他們帶回國內，最先從中東撤離的兩個航班將於今晚抵達巴黎。

馬克宏已命令航空母艦「戴高樂號」（Charles-de-Gaulle）及其艦載機和護衛艦前往地中海，並尋求建立聯盟以匯集軍事等資源，保障對全球經濟至關重要的海上航道安全。

他規劃在中東部署「防禦」力量，稱法國與卡達、科威特和阿拉伯聯合大公國簽有防衛協議，也與約旦、伊拉克和庫德盟友有承諾；衝突爆發後，法國出於正當防衛擊落了無人機，以捍衛盟友的領空。

他說，法國在這個地區有兩座軍事基地於衝突中遭到「有限打擊」，已加強安全措施。

除了現有裝備之外，法國數小時前也部署了雷達、飆風（Rafales）戰機及防空系統，並派遣「蘭多克號」（Languedoc）巡防艦到賽普勒斯外海。

他警告以色列不要對黎巴嫩發起地面行動，稱這是「危險的局勢惡化和戰略錯誤」，敦促以色列尊重黎巴嫩領土及其完整性；但他也說，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）攻擊以色列是鑄下大錯。

在國際局勢緊張之際，情報部門擔心伊朗方面針對反對者遠端指揮恐怖行動，馬克宏宣布國內安全措施升級，指示政府加強「哨兵」（Sentinelle）軍事保護巡邏行動，提升易受攻擊地點和人員的警戒。

美國與以色列上月28日聯手攻擊伊朗，行動持續至今，已擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）及多名官員。

影／戰火延燒！伊朗無人機連襲美中東使館 CIA駐沙情報站傳遭波及

美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲後，伊朗隨即以多波無人機展開報復，美國在中東地區的大使館與外交機構也愈發頻繁成為攻擊目標。一架伊朗無人機3日擊中杜拜的美國領事館建築，另有２架擊中沙烏地阿拉伯首都利雅德的美國大使館，造成部分屋頂坍塌，其中據報包括中情局（CIA）在沙國的情報站。

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

川普否認以色列逼出手 魯比歐改口：聯合作戰更易成功

美國國務卿魯比歐2日表示，美國攻擊伊朗是因為獲悉以色列將發動攻勢，這可能使美軍遭到伊朗攻擊，不過美國總統川普3日表示，他之所以做出攻擊的決定是因為他相信伊朗會先攻擊美國，非以色列逼美國出手，魯比歐3日又改口說，美軍發動攻擊是因為可以和以軍聯合作戰，大大增加作戰成功的機率。

