英國部署防空驅逐艦和直升機 對抗伊朗飛彈無人機

中央社／ 記者陳韻聿倫敦3日專電

英國1艘驅逐艦和2架直升機將前往東地中海，以加強對抗伊朗和親伊朗武裝組織在中東地區實施的飛彈和無人機攻擊。英國在位於東地中海的賽普勒斯擁有2座軍事基地。

美國和以色列2月底對伊朗發動打擊，伊朗隨後對區域內各國軍事和民用設施展開「無差別」報復性攻擊，波及未參與美以對伊打擊行動的國家；英國的軍事基地、英國部署於盟友軍事基地的人員和設備，以及一般民眾也面臨威脅。

美伊開火前，隨著局勢可能升高，英國今年稍早曾強化對中東地區的軍事部署，動用包括雷達、反無人機、陸基防空等系統，以及「颱風」（Typhoon）戰機和第5代戰機F-35。英國官方強調相關部署的「防衛」性質，旨在強化自我防衛及與盟友夥伴在區域內的集體防衛。

英國國防部今天表示，英國正往東地中海部署45型（Type 45）防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon），以及2架具無人機打擊能力的「野貓」（Wildcat）多用途直升機。

國防部指出，45型驅逐艦是全球防空能力最優越戰艦之一，可強化英國在區域內對空中威脅的偵測、追蹤和打擊能力，包括針對無人機。

根據國防部資訊，45型驅逐艦配備先進「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈系統，可在10秒內發射多達8枚飛彈，並同時導引多達16枚飛彈。

45型驅逐艦的戰力經實戰驗證，包括曾在2024年攔截葉門激進武裝組織「青年運動」（Houthi）發射的飛彈。配備Martlet輕型多用途飛彈（LMM）的「野貓」直升機則有助強化驅逐艦的對空作戰能力。

英國國防部指出，在過去約24小時，英國武裝部隊已成功在中東地區攔截擊落數架無人機，包括空軍在數架「颱風」戰機和一架「航海家」（Voyager）空中加油機的支援下，有數架F-35B在約旦上空擊落數架無人機。

此外，英國部署於伊拉克境內的反無人機部隊在伊拉克空域，成功打擊了往境內聯合駐軍基地飛行的數架無人機。

英國空軍一架「颱風」戰機，在英國與卡達聯合組成的空軍中隊協同行動下，2日使用一枚空對空飛彈，擊落一架往卡達飛行的伊朗自殺式無人機。

不過，部分軍事分析質疑，若過度依賴以造價高昂的飛彈和戰機對抗成本相對低廉的無人機，顯有不符成本之虞。

相關新聞

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

荷莫茲海峽封鎖危機 圖解亞洲哪一國最依賴中東原油

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員2日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許1滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

川普強硬喊派遣地面部隊 空襲伊朗將持續四周至五周

美國總統川普2日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

