英國部署防空驅逐艦和直升機 對抗伊朗飛彈無人機

英國1艘驅逐艦和2架直升機將前往東地中海，以加強對抗伊朗和親伊朗武裝組織在中東地區實施的飛彈和無人機攻擊。英國在位於東地中海的賽普勒斯擁有2座軍事基地。

美國和以色列2月底對伊朗發動打擊，伊朗隨後對區域內各國軍事和民用設施展開「無差別」報復性攻擊，波及未參與美以對伊打擊行動的國家；英國的軍事基地、英國部署於盟友軍事基地的人員和設備，以及一般民眾也面臨威脅。

美伊開火前，隨著局勢可能升高，英國今年稍早曾強化對中東地區的軍事部署，動用包括雷達、反無人機、陸基防空等系統，以及「颱風」（Typhoon）戰機和第5代戰機F-35。英國官方強調相關部署的「防衛」性質，旨在強化自我防衛及與盟友夥伴在區域內的集體防衛。

英國國防部今天表示，英國正往東地中海部署45型（Type 45）防空驅逐艦「龍號」（HMS Dragon），以及2架具無人機打擊能力的「野貓」（Wildcat）多用途直升機。

國防部指出，45型驅逐艦是全球防空能力最優越戰艦之一，可強化英國在區域內對空中威脅的偵測、追蹤和打擊能力，包括針對無人機。

根據國防部資訊，45型驅逐艦配備先進「海毒蛇」（Sea Viper）飛彈系統，可在10秒內發射多達8枚飛彈，並同時導引多達16枚飛彈。

45型驅逐艦的戰力經實戰驗證，包括曾在2024年攔截葉門激進武裝組織「青年運動」（Houthi）發射的飛彈。配備Martlet輕型多用途飛彈（LMM）的「野貓」直升機則有助強化驅逐艦的對空作戰能力。

英國國防部指出，在過去約24小時，英國武裝部隊已成功在中東地區攔截擊落數架無人機，包括空軍在數架「颱風」戰機和一架「航海家」（Voyager）空中加油機的支援下，有數架F-35B在約旦上空擊落數架無人機。

此外，英國部署於伊拉克境內的反無人機部隊在伊拉克空域，成功打擊了往境內聯合駐軍基地飛行的數架無人機。

英國空軍一架「颱風」戰機，在英國與卡達聯合組成的空軍中隊協同行動下，2日使用一枚空對空飛彈，擊落一架往卡達飛行的伊朗自殺式無人機。

不過，部分軍事分析質疑，若過度依賴以造價高昂的飛彈和戰機對抗成本相對低廉的無人機，顯有不符成本之虞。