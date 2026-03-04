聽新聞
中東戰事旅客受困 各國派專機展開撤離行動

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導

中東戰火波及，各國政府與航空公司正派遣特別航班，以救援數以萬計因戰事而滯留的旅客，儘管部分航空公司今天已嘗試性恢復部分航線，但區域局勢依舊險惡。

法新社報導，卡達政府表示已阻截伊朗針對卡達機場的攻擊。這座機場是中東地區的主要樞紐之一。

自從美國與以色列2月28日攻擊伊朗，隨後引發伊朗對海灣國家及以色列的反擊以來，多國已關閉空域。

根據航空分析公司睿思譽（Cirium）分析統計，2月28日至3月2日期間，至少有1萬2903個航班取消，占計劃航班的40%。睿思譽估計，中東地區每日航班約提供90萬個座位，因此受影響的旅客人數可能已超過100萬人。

在阿拉伯聯合大公國，擁有全球客運量第二大機場的杜拜（Dubai），3月1日幾乎所有航班都遭取消。

在杜拜與阿布達比（Abu Dhabi）機場2日恢復有限度運作後，航班取消率才降至93.5%。

根據航班追蹤網站Flightradar24資料，阿聯酋航空（Emirates Airlines）的數個航班今天上午已經起飛。飛機立即向南飛行，離開波斯灣地區。

目前僅阿聯酋航空、低成本的杜拜航空（Flydubai）以及俄羅斯航空（Aeroflot）的部分航班在營運。

約旦皇家航空（Royal Jordanian）的多個航班在首都安曼（Amman）機場起降，但為了避開以色列空域，航班改道經由約旦南部飛行。

往返沙烏地和阿曼的航班仍維持進出，兩國空域仍供歐洲與亞洲間的長程航班使用。

然而，伊拉克、以色列、科威特、利比亞或卡達的空域目前仍無民航機通過。

