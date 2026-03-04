聽新聞
中東戰事延燒 歐盟與波灣國家將舉行會談

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導

官員今天告訴法新社，歐洲聯盟與波斯灣國家的外交部長預計將於5日透過視訊連結，就中東地區的戰爭舉行會談。

這場會議由歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）召集。在美國與以色列攻擊伊朗後，暴力已蔓延至整個地區。

隨著伊朗展開反擊，波斯灣地區的石油和天然氣基礎設施以及美國設施已遭到攻擊，而具有戰略意義的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實際上也被關閉。

由27個國家組成的歐盟，在這場戰鬥中基本上被邊緣化，只能努力應對衝突帶來的後果。

到目前為止，歐洲國家主要專注於撤離滯留在中東地區的國民，並關注能源價格飆漲所帶來的衝擊。

歐盟當局也正密切監控任何可能從中東逃離的難民數量的增加，儘管目前尚無大規模出逃的跡象。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

「川普總是臨陣退縮」再現？美國改口非為讓伊朗政權改變 釋放縮短戰事訊號

中東升溫 法將再派2軍艦到紅海 澳洲：衝突升高也不出兵

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方造價400萬美元的愛國者飛彈

美、伊戰爭才進入第三天，儼然已經變成一場消耗戰。伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。戰爭的結果可能端視那一方先耗盡彈藥而定。

