中東戰事延燒 歐盟與波灣國家將舉行會談

官員今天告訴法新社，歐洲聯盟與波斯灣國家的外交部長預計將於5日透過視訊連結，就中東地區的戰爭舉行會談。

這場會議由歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）召集。在美國與以色列攻擊伊朗後，暴力已蔓延至整個地區。

隨著伊朗展開反擊，波斯灣地區的石油和天然氣基礎設施以及美國設施已遭到攻擊，而具有戰略意義的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實際上也被關閉。

由27個國家組成的歐盟，在這場戰鬥中基本上被邊緣化，只能努力應對衝突帶來的後果。

到目前為止，歐洲國家主要專注於撤離滯留在中東地區的國民，並關注能源價格飆漲所帶來的衝擊。

歐盟當局也正密切監控任何可能從中東逃離的難民數量的增加，儘管目前尚無大規模出逃的跡象。