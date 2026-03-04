聽新聞
黎巴嫩官媒：以軍空襲境內伊斯蘭集團總部
黎巴嫩國營媒體報導，以色列今天空襲黎國南部城市錫登（Sidon）隸屬「伊斯蘭集團」（Jamaa Islamiya）的總部。該團體是哈瑪斯（Hamas）和真主黨（Hezbollah）的盟友。
黎巴嫩國營媒體表示：「以色列敵方稍早對這座海港城市發動空襲，目標是伊斯蘭集團的總部。」
法新社報導，這次攻擊幾乎完全摧毀1棟七層樓建築，數輛救護車隨後趕赴現場。
當地媒體畫面顯示，這起攻擊在錫登人口稠密區引起爆炸且威力強大。
以色列軍方隨後對錫登另一棟建築發布疏散警告，並表示「考慮到真主黨企圖東山再起，以軍將打擊真主黨位於該區域的軍事基礎設施」。
