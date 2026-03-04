基地遭無人機攻擊 英國派驅逐艦直升機赴賽普勒斯

英國首相施凱爾今天表示，由於英國位於賽普勒斯的空軍基地跑道遭伊朗製無人機擊中，英方將派遣配備防禦無人機技術的直升機與驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）前往當地執行任務。

綜合法新社與路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）在社群媒體X上表示：「英國全面致力於保障賽普勒斯及駐紮當地英軍人員的安全。」

他補充表示，他稍早與賽普勒斯總統通話，告知英方正派遣具備反無人機能力的直升機，並部署驅逐艦「龍號」前往該區域。施凱爾強調，英國當局「將始終為了英國及盟友的利益採取行動」。

英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）基地昨天遇襲後，法國與希臘也表示，將派遣反飛彈與反無人機系統支援。

根據英國皇家海軍官方網站資料，「龍號」是一艘45型（Type 45）防空驅逐艦，配備「海毒蛇」（SeaViper）飛彈系統與先進雷達，專為追蹤並消除空中威脅而設計。