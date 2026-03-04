聽新聞
0:00 / 0:00

基地遭無人機攻擊 英國派驅逐艦直升機赴賽普勒斯

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

英國首相施凱爾今天表示，由於英國位於賽普勒斯的空軍基地跑道遭伊朗製無人機擊中，英方將派遣配備防禦無人機技術的直升機與驅逐艦「龍號」（HMS Dragon）前往當地執行任務。

綜合法新社與路透社報導，施凱爾（Keir Starmer）在社群媒體X上表示：「英國全面致力於保障賽普勒斯及駐紮當地英軍人員的安全。」

他補充表示，他稍早與賽普勒斯總統通話，告知英方正派遣具備反無人機能力的直升機，並部署驅逐艦「龍號」前往該區域。施凱爾強調，英國當局「將始終為了英國及盟友的利益採取行動」。

英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）基地昨天遇襲後，法國與希臘也表示，將派遣反飛彈與反無人機系統支援。

根據英國皇家海軍官方網站資料，「龍號」是一艘45型（Type 45）防空驅逐艦，配備「海毒蛇」（SeaViper）飛彈系統與先進雷達，專為追蹤並消除空中威脅而設計。

直升機 社群媒體 施凱爾

延伸閱讀

英官員：英美關係如常 持續情報、貿易與軍事合作

伊朗襲波斯灣報復美以攻擊 法國出動戰機保護駐紮於阿聯基地

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

英相稱「不相信從天空改變政權」 允美使用基地卻遭川普嫌等太久

相關新聞

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡增至6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方造價400萬美元的愛國者飛彈

美、伊戰爭才進入第三天，儼然已經變成一場消耗戰。伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。戰爭的結果可能端視那一方先耗盡彈藥而定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。