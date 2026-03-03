美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

川普暗示 攻伊時程可能縮短

川普二日在白宮出席榮譽勳章頒獎儀式並說明伊朗情勢。川普說，具備長程飛彈和核武的伊朗政權，是中東和美國人民無法容忍的威脅。他說，美國這次空襲行動有四大目標，一是摧毀伊朗的飛彈能力和產業，二是消滅伊朗海軍，而美軍已經摧毀伊朗十艘船艦，三是確認伊朗不會取得核武，最後是確保伊朗政權無法繼續武裝、資助和指揮在伊朗境外的恐怖分子軍隊。

川普二日接受紐約郵報訪問表示，「關於派不派地面部隊，我沒有什麼顧慮。每個總統都會說『不會有地面部隊』，我不會那樣講。我會說，可能不需要。但如果有必要，就會派」。

川普表示這場戰爭將持續「大約四周」，但暗示時程可能縮短。他說：「事情會進展得很快。我們完全照著計畫走，在領導層這一塊更是遠遠超前，四十九人被擊斃。我們原本估計至少要四周，結果一天就完成。」

黎巴嫩貝魯特南部郊區二日遭以色列空襲，冒出濃煙。歐新社

路透民調 僅27%美國人挺空襲

路透上周末進行的民調顯示，僅百分之廿七美國人支持這次空襲，百分之四十三反對，百分之廿九表示不確定。不過，川普仍堅稱做了「正確的事」，並認為大多數美國人支持他。他說：「我不在乎民調。我必須做對的事。我不覺得民調低，那也不是重點。重點是你不能讓伊朗這種由狂人掌控的國家擁有核武。」

美找外援 要庫德族出兵助戰

Axios新聞網引述三名知情人士披露，川普一日與伊拉克庫德族領袖通話，不排除欲說動庫德族出兵地面助戰。庫德族在伊朗、伊拉克邊境有數千兵力，但目前不確定庫德族是否參戰。

國務卿魯比歐二日稍早表示，針對伊朗「最嚴厲的打擊還在後頭」，並指出川普政府相信，對伊朗行動目標不需要地面部隊也能完成。ＣＮＮ報導，美國官員透露，美國將「大幅增加」對伊朗的攻勢。美國國務院呼籲十四個中東國家的美國公民盡速撤離，包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿聯與葉門。

伊朗繼續反擊，三日空襲以色列和美國在中東各國的基地、使館等設施，伊朗革命衛隊二日宣布封鎖全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽，威脅將攻擊任何試圖通過的船隻。

位於阿曼與伊朗間的荷莫茲海峽是全球油氣貿易重要動脈，平均每天約有一千三百萬桶石油經此通行，約占全球海運原油量的百分之卅一。來自波灣地區約全球液化天然氣出口的百分之廿也經此運輸。

伊朗戰火燃起之際，大陸外長王毅近日接連與多國外長溝通，昨日他與以色列外長通話表示，伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，大陸反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊。呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。