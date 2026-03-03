聽新聞
0:00 / 0:00

美嗆加大攻勢 川普：不排除派地面部隊進伊朗

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒、編譯周辰陽／綜合報導
川普督戰 白宮二日公布照片，顯示美國總統川普一日在佛州海湖莊園指揮空襲伊朗行動。法新社
川普督戰 白宮二日公布照片，顯示美國總統川普一日在佛州海湖莊園指揮空襲伊朗行動。法新社

美國總統川普二日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

川普暗示 攻伊時程可能縮短

川普二日在白宮出席榮譽勳章頒獎儀式並說明伊朗情勢。川普說，具備長程飛彈和核武的伊朗政權，是中東和美國人民無法容忍的威脅。他說，美國這次空襲行動有四大目標，一是摧毀伊朗的飛彈能力和產業，二是消滅伊朗海軍，而美軍已經摧毀伊朗十艘船艦，三是確認伊朗不會取得核武，最後是確保伊朗政權無法繼續武裝、資助和指揮在伊朗境外的恐怖分子軍隊。

川普二日接受紐約郵報訪問表示，「關於派不派地面部隊，我沒有什麼顧慮。每個總統都會說『不會有地面部隊』，我不會那樣講。我會說，可能不需要。但如果有必要，就會派」。

川普表示這場戰爭將持續「大約四周」，但暗示時程可能縮短。他說：「事情會進展得很快。我們完全照著計畫走，在領導層這一塊更是遠遠超前，四十九人被擊斃。我們原本估計至少要四周，結果一天就完成。」

黎巴嫩貝魯特南部郊區二日遭<a href='/search/tagging/2/以色列' rel='以色列' data-rel='/2/103843' class='tag'><strong>以色列</strong></a>空襲，冒出濃煙。歐新社
黎巴嫩貝魯特南部郊區二日遭以色列空襲，冒出濃煙。歐新社

路透民調 僅27%美國人挺空襲

路透上周末進行的民調顯示，僅百分之廿七美國人支持這次空襲，百分之四十三反對，百分之廿九表示不確定。不過，川普仍堅稱做了「正確的事」，並認為大多數美國人支持他。他說：「我不在乎民調。我必須做對的事。我不覺得民調低，那也不是重點。重點是你不能讓伊朗這種由狂人掌控的國家擁有核武。」

美找外援 要庫德族出兵助戰

Axios新聞網引述三名知情人士披露，川普一日與伊拉克庫德族領袖通話，不排除欲說動庫德族出兵地面助戰。庫德族在伊朗、伊拉克邊境有數千兵力，但目前不確定庫德族是否參戰。

國務卿魯比歐二日稍早表示，針對伊朗「最嚴厲的打擊還在後頭」，並指出川普政府相信，對伊朗行動目標不需要地面部隊也能完成。ＣＮＮ報導，美國官員透露，美國將「大幅增加」對伊朗的攻勢。美國國務院呼籲十四個中東國家的美國公民盡速撤離，包括巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯、敘利亞、阿聯與葉門。

伊朗繼續反擊，三日空襲以色列和美國在中東各國的基地、使館等設施，伊朗革命衛隊二日宣布封鎖全球能源運輸咽喉荷莫茲海峽，威脅將攻擊任何試圖通過的船隻。

位於阿曼與伊朗間的荷莫茲海峽是全球油氣貿易重要動脈，平均每天約有一千三百萬桶石油經此通行，約占全球海運原油量的百分之卅一。來自波灣地區約全球液化天然氣出口的百分之廿也經此運輸。

伊朗戰火燃起之際，大陸外長王毅近日接連與多國外長溝通，昨日他與以色列外長通話表示，伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，大陸反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊。呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。

以色列 伊拉克 伊朗 川普 恐怖分子 路透

延伸閱讀

川普預告再大規模攻擊伊朗 不排除派地面部隊…美下中東撤僑令

事前有被警告會衝擊選情 川普仍對伊朗動武：不在乎民調

讓美備多力分並陷消耗戰 伊朗靠飛彈無人機續命

川普：必要時將派地面部隊進軍伊朗！僅27%民眾支持仍稱做對了

相關新聞

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。