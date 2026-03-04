軍火庫較量 美伊比拚 誰先耗盡彈藥

美國、以色列與伊朗開戰僅三天，戰事便迅速演變為消耗戰。伊朗一波波無人機攻擊，對美國及其自巴林至阿拉伯聯合大公國等區域盟邦的防禦系統形成壓力，並持續消耗武器庫存。彭博資訊二日報導，這場戰鬥最終走向，可能取決於哪方先耗盡彈藥。

自美國與以色列二月廿八日對伊朗展開空襲、密集動用巡弋飛彈、無人機與精準導引炸彈，伊朗以「見證者—136」無人機，以及結構簡單的小型巡弋飛彈持續反擊。相關攻勢二日仍在中東多地延續，擊中美軍基地、石油基礎設施與民用建築。

根據阿聯說法，美製「愛國者」防空飛彈在攔截伊朗「見證者」無人機及其他彈道飛彈方面大致奏效，攔截率超過百分之九十。然而，以每枚價值四百萬美元（約台幣一點二六億元）的飛彈擊落每架兩萬美元（台幣約六十三萬元）的無人機，凸顯自俄烏戰爭以來困擾西方軍事規畫者的問題：廉價武器正大量消耗原本用於應對更複雜威脅的資源，結果是美伊雙方都可能在數天或數周內彈藥吃緊；誰能撐得更久誰就可能取得關鍵優勢。

外界估計，伊朗在去年衝突後仍擁有約兩千枚彈道飛彈，「見證者」無人機數量可能更為龐大。彭博經濟國防主管瓦瑟分析指出，這顯示伊朗可能保留破壞力更強的彈道飛彈，用於後續持續性攻勢；而在美方，攻擊規畫人員恐未向該地區部署足夠彈藥，以支撐美國總統川普所預估的四周行動。在防禦層面，美國及區域夥伴主要運用愛國者防空系統，發射ＰＡＣ—三飛彈。依據推算，自二月廿八日以來，中東地區可能已發射數千枚攔截彈。