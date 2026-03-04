擊殺哈米尼 以國AI滲透 CIA內線助攻

金融時報訪問超過六名以色列前、現任情報官員揭露，以色列情報機構摩薩德長年滲透德黑蘭，駭入全城幾乎所有交通號誌監視器取得影像，再利用人工智慧（ＡＩ）演算法將大量影像建檔轉為情資，從而掌握伊朗最高領袖哈米尼行程及其貼身隨扈的的住址、通勤路線與護衛對象；結合美國中央情報局（ＣＩＡ）提供最關鍵的「內線情資」，美以兩國最終完成交叉驗證，一舉擊殺哈米尼。

多名知情官員告訴金融時報，摩薩德長年掌握德黑蘭幾乎全市交通監視器存取權，這些大量影像經加密即時傳輸至特拉維夫與以色列南部的伺服器。其中一支關鍵監視器因角度特殊，能精確捕捉維安人員抵達巴斯德街最高領袖官邸時的停車位置。

以色列進一步利用ＡＩ演算法歸納大數據，為所有維安人員建立詳細檔案，建構出他們的「生活模式」。不僅能追蹤哈米尼行程，更全面掌握關鍵隨扈的住址、通勤路線、值勤班表，以及最重要的具體護衛與接送的對象。每日郵報提到，這些監視器原用於德黑蘭政權監控民眾和反對者，反倒成為以色列用來定位哈米尼及其隨扈的關鍵利器。

兩名知情人士指出，美國提供最後一塊關鍵拼圖，就是一份來自ＣＩＡ內部線人的實體情報。正是這份情報與數位監控的交叉對應，才讓美以最終拍板行動。

以色列集結擅長信號攔截的八二○○部隊、負責海外滲透的摩薩德及軍事情報部門，讓德黑蘭目標數位足跡無所遁形。