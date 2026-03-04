攻伊3天後 川普通報國會

白宮二日公布照片，顯示美國總統川普一日在佛州海湖莊園指揮空襲伊朗行動。（法新社）

美軍二月廿八日發動「史詩怒火」行動突襲德黑蘭，聯手以色列擊殺伊朗最高領袖哈米尼；美國總統川普在三月二日向國會發出正式通知，說明這次行動，表示並未出動地面部隊，並坦言目前「不可能知道行動範圍和持續時間」。根據美國「戰爭權力法」，若國會收到通報後未正式宣戰，行動將在六十天後終止。

當總統向國會報告已動用武力後，若國會沒有正式宣戰，美軍參與敵對行動的權限將在六十天後自動終止。不過，總統可以書面通知國會，將這項期限再延長卅天。

美國國務卿魯比歐二日就美國攻打伊朗理由提出新說法，表示美方得知以色列已決心發動攻擊，評估駐紮當地的美軍將面臨迫在眉睫的報復威脅，因此不得不對伊朗發動先發制人打擊。

衛報與每日郵報報導，魯比歐與中央情報局局長拉特克里夫、參謀首長聯席會議主席凱恩等人，在國會山莊閉門向國會領袖簡報美以聯合軍事行動，並在會後受訪時披露上述說法。他指出，國防部評估認為，如果在伊朗遭到以色列攻擊後，美方選擇等待對方先出手，將承受更多傷亡與死亡。