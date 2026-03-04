聽新聞
250炸彈 以夜襲伊總統辦公室

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

以色列軍方三日證實，已對伊朗首都德黑蘭、黎巴嫩首都貝魯特的軍事目標展開同步針對性襲擊，並聲稱空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約一百架戰機向該建築群投下逾二五○枚炸彈。

上述建築群位於德黑蘭，另設有最高國家安全委員會的總部、一個伊朗最高層級會議的議場及一個軍官訓練機構。以軍稱，該建築群是伊朗最受保護的資產之一，橫跨德黑蘭多條街道，是伊朗恐怖政權核心總部。

以軍阿拉伯語發言人阿德雷說，已發動規模廣泛的空襲。外媒報導引述的影片顯示，德黑蘭以東的衛星城市帕迪斯冒出濃煙，可聽見爆炸聲並可看到濃煙從山區升起。伊朗半官方梅爾通訊社說，伊朗中部伊斯法罕省等多地也傳遇襲。

以軍方發言人修夏尼三日在記者會說，已摧毀數百枚彈道飛彈，也看見伊朗火力基礎減弱中，已削弱伊朗向以國和中東區域發射飛彈的能力。

伊朗紅新月會三日說，自美國和以色列二月廿八日空襲伊朗以來，伊朗已有七八七人喪生；該數字暫無法核實。

另有幾張照片顯示，貝魯特南部郊區也升起濃濃黑煙。以軍說，其目標是貝魯特的黎巴嫩真主黨指揮中心和武器庫。

以國國防部長卡茲聲明，他和總理內唐亞胡「已授權以軍推進並占領黎巴嫩境內更多戰略地區，來防止以國邊境社區遭遇砲火」，以軍將繼續對黎巴嫩境內的真主黨目標採取強力行動，該組織將持續為其向以國開火付出沉重代價。

真主黨是伊朗支持的代理人團體，最新一輪以、真衝突始二日，真主黨向以色列北部發射火箭和無人機，以色列隨即發動一連串報復空襲，兩天內黎國四十人死亡。

以軍發言人阿德雷已警告八十多個黎南村落和城鎮居民，要求其離開直到另行通知。真主黨一位高階成員說，真主黨一年來遵守雙方先前達成的停火協議，但現在耐心盡失，只能開戰。

以色列 伊朗 彈道飛彈 國家安全 發言人

