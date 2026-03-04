報復攻擊 美關2大使館 美軍陣亡6人

伊朗三日持續攻擊在中東的美軍和使館，美國駐沙烏地阿拉伯大使館遭無人機攻擊，伊朗並稱襲擊巴林的美國空軍基地。美國當天下令非緊急政府人員及其家屬撤離卡達、科威特、巴林、伊拉克、約旦，並關閉中東多個外交館處。美軍二日證實，美軍陣亡增至六人。

外媒報導，美國駐利雅德大使館遇襲後發生火災。目擊者告訴法新社，該地疑似遭遇伊朗無人機攻擊。社群媒體流傳的畫面可見現場燒成一片火球，竄出大量濃煙。沙國國防部發言人說，初步評估指出該使館遭到兩架無人機攻擊，導致小型火災和輕微損失，該使館已關閉。

同時，阿拉伯聯合大公國國防部說，自這波衝突以來，伊朗已向該國發射一八六枚飛彈和八一二架無人機，大多被擊落或攔截；伊朗攻勢至少造成阿聯各地三人死亡、八十六人受傷。

伊朗三日透過官媒說，革命衛隊海軍部隊已於黎明時分，對巴林希克伊沙地區的美軍基地發動大規模無人機與飛彈攻擊，派出廿架無人機並發射三枚飛彈「摧毀這座基地的主要指揮總部」，但未提供證據。巴林表示，自這波戰爭開始以來，其防空系統已摧毀從伊朗發射的七十三枚飛彈和九十一架無人機。

中東各國過去幾天發射大量美製「愛國者」防空飛彈攔截伊朗無人機，愛國者飛彈存量吃緊。（美聯社）

另據美媒引述知情人士指出，伊朗一日直接命中科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心，攻擊來得突然，現場毫無警報預警；事後衛星影像顯示，遇襲建物起火焚燒，地面焦黑一片。美軍中央司令部於美東時間二日下午證實，在遇襲地點新尋獲兩名士兵遺體，美軍陣亡人數增至六人，另有十八名士兵身受重傷。

美媒引述消息人士表示，上述美軍陣亡事件發生在當地時間一日上午約九時，科威特舒艾巴港一處臨時作戰中心遭伊朗無人機直接擊中，當時沒有任何預警或警報聲提示部隊撤離或進入掩體。攻擊發生數小時後，建物部分區域仍在悶燒，內部被燻得焦黑，爆炸衝擊將牆面向外炸開，有些部分甚至從建物上剝落。

英國金融時報報導，伊朗最高領袖哈米尼遭美以空襲喪生後，伊朗軍方已啟動一項由哈米尼與高層指揮官策畫的報復方案，要讓混亂擴及整體中東地區，引發全球市場動盪並升高局勢，藉此施壓美國與以色列停止攻擊。

報導引述伊朗政府一位內部人士指出，哈米尼在伊朗去年六月遭遇毀滅性的打擊後，便著手制定這項計畫，包括攻擊能源設施以及造成中東航空中斷的打擊行動，「我們別無選擇，只能升級局勢並點燃大火，讓所有人能看到。當我們的紅線被跨越，所有國際法都被違反，我們就不必再遵守遊戲規則」。

伊朗不僅攻擊中東美軍基地，也鎖定波灣能源設施，攻擊卡達一處關鍵天然氣設施與沙烏地阿拉伯一座大型煉油廠，並已襲擊阿聯、科威特、伊拉克、阿曼和巴林等國飯店、機場與港口。

這位內部人士表示，伊朗針對杜拜飯店等目標的報復行動，是要「讓任何接待美國人的地點都變得不安全，沒人想待」，伊朗的波灣鄰國現在將面臨更高投資風險，「投資人會告訴他們，你們離伊朗很近，飛彈隨時都可能落在你們國土」。

伊朗的策略之一是「去中心化」軍事決策，以免部隊因高層指揮官遭刺殺而癱瘓。伊朗外交部長阿拉奇一日暗示，伊朗軍隊正獨立運作，「事實上，我們的軍事單位目前是獨立且有點孤立，正根據預先提供的一般指示採取行動」。