伊朗禁食品農產品出口 籲聯合國安理會採取行動止戰

中央社／ 德黑蘭3日綜合外電報導

伊朗與美國、以色列的戰爭進入第4天，德黑蘭宣布禁止所有食品和農產品出口，並強烈呼籲聯合國安全理事會採取行動讓戰爭停止。伊朗紅新月會則稱美以攻擊已造成787人喪生。

法新社報導，伊朗2月28日遭到美國和以色列發動打擊，其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和多名高階軍事指揮官因此身亡，當天德黑蘭便啟動應變計畫。

伊朗通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）今天引述官方聲明報導：「政府已將民生必需品的供應列為優先事項。...所有食品和農產品的出口已遭到禁止，直至另行通知。」

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則在例行記者會上表示：「聯合國安全理事會（UNSC）有其職責。…如果它想要採取行動，就一定能做到，因為唯一的障礙就是其意志。」

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

