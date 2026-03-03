聽新聞
伊朗禁食品農產品出口 籲聯合國安理會採取行動止戰
伊朗與美國、以色列的戰爭進入第4天，德黑蘭宣布禁止所有食品和農產品出口，並強烈呼籲聯合國安全理事會採取行動讓戰爭停止。伊朗紅新月會則稱美以攻擊已造成787人喪生。
法新社報導，伊朗2月28日遭到美國和以色列發動打擊，其最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和多名高階軍事指揮官因此身亡，當天德黑蘭便啟動應變計畫。
伊朗通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）今天引述官方聲明報導：「政府已將民生必需品的供應列為優先事項。...所有食品和農產品的出口已遭到禁止，直至另行通知。」
伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）則在例行記者會上表示：「聯合國安全理事會（UNSC）有其職責。…如果它想要採取行動，就一定能做到，因為唯一的障礙就是其意志。」
