美以襲伊朗 紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

美國聯手以色列空襲伊朗，擊殺伊朗最高領袖哈米尼，紐時指出，中國仍可能考慮取消或延後預定月底登場的川習會，以表達不滿華府運用軍事力量對付伊朗。

「紐約時報」（The New York Times）報導，中美之間的和解本就脆弱，如今又面臨新的考驗：伊朗最高領袖因美國支持的攻擊身亡，北京強烈抨擊，指此舉是公然企圖推翻政權。

中國已迅速譴責美以對伊朗的攻擊，外交部長王毅指控兩國政府擊殺他國領袖，並承諾支持伊朗的主權與安全。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之死距離美軍擄獲時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）還不到兩個月，而後者同樣是中國的重要盟友。這兩起行動合併起來看，相當於美國對中國積極經營納入其全球戰略的政府，強硬地展現自身力量。

伊朗戰火已直接波及中國。中國外交部表示，一名中國公民在伊朗首都德黑蘭喪生，且北京當局正緊急撤離數千國民。

此外，中國是全球最大的能源進口國，而伊朗已揚言將襲擊穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。這條位於伊朗南岸的水道承載全球1/5的石油運輸，一旦受阻，油價可能飆升，衝擊中國經濟。

外國支持政權更迭的議題在中國國內也很敏感。中國國家主席習近平自2012年起掌權至今，且各界普遍預期他明年將展開第4任期，其主導的政治體系不容忍任何異議。

白宮曾表示，美國總統川普（Donald Trump）與習近平將於本月31日至4月2日在北京舉行峰會。中國方面尚未證實細節，外交部發言人昨天只說兩國仍在溝通。

紐時認為，中國仍可能考慮取消或延後與川普的會晤，來表達對華府動用軍事力量攻擊伊朗的不滿。

不過，也有分析家認為，中國有強大誘因維持與美國的平穩關係。中國希望華府同意延長貿易休戰、降低對台灣的支持，並放寬科技出口限制。

在前美國總統拜登（Joe Biden）政府時期任職白宮與國務院中國政策高級官員的葛維茲（JulianGewirtz）說：「比起中東發生的事情，北京更關心如何應付美國。」