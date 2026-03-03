聽新聞
0:00 / 0:00

美以襲伊朗 紐時：中國仍可能考慮取消或延後川習會

中央社／ 紐約3日綜合外電報導

美國聯手以色列空襲伊朗，擊殺伊朗最高領袖哈米尼，紐時指出，中國仍可能考慮取消或延後預定月底登場的川習會，以表達不滿華府運用軍事力量對付伊朗。

「紐約時報」（The New York Times）報導，中美之間的和解本就脆弱，如今又面臨新的考驗：伊朗最高領袖因美國支持的攻擊身亡，北京強烈抨擊，指此舉是公然企圖推翻政權。

中國已迅速譴責美以對伊朗的攻擊，外交部長王毅指控兩國政府擊殺他國領袖，並承諾支持伊朗的主權與安全。

哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之死距離美軍擄獲時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）還不到兩個月，而後者同樣是中國的重要盟友。這兩起行動合併起來看，相當於美國對中國積極經營納入其全球戰略的政府，強硬地展現自身力量。

伊朗戰火已直接波及中國。中國外交部表示，一名中國公民在伊朗首都德黑蘭喪生，且北京當局正緊急撤離數千國民。

此外，中國是全球最大的能源進口國，而伊朗已揚言將襲擊穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻。這條位於伊朗南岸的水道承載全球1/5的石油運輸，一旦受阻，油價可能飆升，衝擊中國經濟。

外國支持政權更迭的議題在中國國內也很敏感。中國國家主席習近平自2012年起掌權至今，且各界普遍預期他明年將展開第4任期，其主導的政治體系不容忍任何異議。

白宮曾表示，美國總統川普（Donald Trump）與習近平將於本月31日至4月2日在北京舉行峰會。中國方面尚未證實細節，外交部發言人昨天只說兩國仍在溝通。

紐時認為，中國仍可能考慮取消或延後與川普的會晤，來表達對華府動用軍事力量攻擊伊朗的不滿。

不過，也有分析家認為，中國有強大誘因維持與美國的平穩關係。中國希望華府同意延長貿易休戰、降低對台灣的支持，並放寬科技出口限制。

在前美國總統拜登（Joe Biden）政府時期任職白宮與國務院中國政策高級官員的葛維茲（JulianGewirtz）說：「比起中東發生的事情，北京更關心如何應付美國。」

以色列 習近平 川習會

延伸閱讀

美伊戰火背景下「川習會」怎解？2國官員下周會晤 專家：陸傾向觀望

美國兩度對北京示威！哈米尼之死考驗2國關係 陸可能考慮取消或延後「川習會」

二度打擊陸重要夥伴！美國對伊朗發動攻擊 有望助川普會晤習近平前占上風

聯合報社論／美以聯手攻打伊朗，開戰容易收攤難

相關新聞

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。