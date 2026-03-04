聽新聞
0:00 / 0:00

經長龔明鑫：油氣可撐過3月 全面燃煤是最後手段

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭屈彥辰李人岳陳儷方／台北報導

美伊開火，牽動我四月電價與國內油氣供應。行政院長卓榮泰昨稱，經濟部、中油啟動緊急應變機制，現在開始的一個月中，要確保能源供應無虞；經濟部長龔明鑫說，撐過三月沒問題，若拖到四月須有因應措施，比如從非中東產國家調貨或要求提早到貨，全面燃煤發電是最後手段。

台灣能源進口占比逾百分之九十六，約百分之六十石油與三分之一天然氣須經荷莫茲海峽；沙烏地阿拉伯是台灣最大石油供應國，台灣四分之一液化天然氣來自卡達。台灣經濟研究院估算石油庫存約可支撐一二○天，但天然氣僅約十一天。

卓榮泰說，前天一早他就召集相關部會，經濟部與中油已啟動緊急應變機制因應。政府持續推動能源「多元市場」的採購策略，確保取得足夠的能源數量。 

國民黨立委林沛祥質詢，短期內是否有限電、電價上漲問題？龔明鑫稱，「絕對不會」，有些非天然氣的備用機組，隨時可以備用；至於全面啟動煤炭發電，則是最後手段。卓榮泰補充說，液化天然氣有安全存量，經緊急調度已對三月沒影響。

清華大學教授葉宗洸說，一旦荷莫茲海峽遭封鎖，加上卡達暫停部分天然氣供應，台灣所承受的壓力也會相對放大，這就是他主張保留部分可視為「準自產能源」的核電，作為穩定基載電力來源的原因。

外交部次長吳志中昨說，其他國家沒有撤僑，我方目前也並無撤僑計畫。外交部昨也將約旦、埃及兩國的旅遊警示由黃色提升為「橙色」，提醒避免前往。

龔明鑫 天然氣 葉宗洸

延伸閱讀

【重磅快評】天然氣11天見底 曾文生卻大談廣建燃氣機組？

【重磅快評】荷姆茲海峽鎖喉 暴露台灣能源政策的國安風險

中東戰事波及天然氣漲電價？ 龔明鑫：正從澳日韓調貨

影／中東戰事影響電價恐上漲？ 龔明鑫：需觀察戰事發展

相關新聞

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。