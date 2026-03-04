北京傳施壓伊朗 確保荷莫茲海峽航道開放

伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。台灣、日本、南韓、中國與印度等高度依賴中東能源供應的亞洲經濟體，曝險程度尤深。彭博報導，北京正向伊朗施壓，保持這個全球關鍵能源航道的開放。大陸外交部發言人毛寧昨說，能源安全對世界經濟非常重要，「各方都有責任確保能源供應穩定暢通」，中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，防止對全球經濟造成更大影響。

大陸約四成的石油進口需經荷莫茲海峽，約三成液化天然氣進口來自卡達與阿聯。根據市場研究機構Kpler資料，中國原油庫存約可支撐一一五天，並有來自俄羅斯與哈薩克的陸上管線可分散風險。

彭博昨報導，有聽取政府官員簡報的大陸國有天然氣公司高層透露，北京已敦促伊朗方面不要攻擊荷莫茲海峽的石油和液化天然氣運輸船，以及避免襲擊卡達天然氣設施。毛寧昨未直接回答中方是否曾向伊朗施壓，但也沒否認相關報導。

國際原子能總署（ＩＡＥＡ）當地時間二日召開特別會議，大陸常駐代表李松說，中方尊重伊朗和平使用核能合法權利，主張透過對話談判解決伊朗核問題。美以在伊美談判過程中對伊發動襲擊、擊殺國家領導人、鼓動政權更迭都不可被接受。

紐約時報報導，亞洲多國雖握有能源庫存，可支撐數周至數月，但若戰事拖長，將嚴重威脅經濟，油價已出現劇烈波動。顧問公司亞洲集團中國區負責人林漢昇指出，中國難以同時消化出口利潤壓縮與油價上揚衝擊。

日本與南韓對荷莫茲海峽依賴更深。日本逾九成石油經此進口，南韓約七成原油來自中東。日本民間與政府合計油品庫存可支撐二五四天，南韓超過二一○天。