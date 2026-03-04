川普強硬喊派遣地面部隊 空襲伊朗將持續四周至五周

美國總統川普2日表示，美國空襲伊朗行動將持續四周至五周，目標是摧毀伊朗飛彈、海軍，阻止伊朗發展核武，並停止伊朗資助恐怖分子組織。川普還對紐約郵報表示，不排除向伊朗派遣地面部隊。

川普2日在白宮出席榮譽勳章頒獎儀式並說明伊朗情勢。他表示伊朗已具有足以攻擊歐洲和美國基地的飛彈，而且很快就有打擊美國本土的飛彈能力；川普稱伊朗快速發展的飛彈項目，目的是要保護其核武發展，讓任何人都很難阻止他們製造核武。

川普說，具備長程飛彈和核武的伊朗政權，是中東和美國人民無法容忍的威脅。他說，美國這次空襲行動有四大目標，一是摧毀伊朗的飛彈能力和產業，二是消滅伊朗海軍，而美軍已經摧毀伊朗十艘船艦，三是確認伊朗不會取得核武，最後是確保伊朗政權無法繼續武裝、資助和指揮在伊朗境外的恐怖分子軍隊。

川普2日接受紐約郵報訪問表示，「關於派不派地面部隊，我沒有什麼顧慮。每個總統都會說『不會有地面部隊』，我不會那樣講。我會說，可能不需要。但如果有必要，就會派。」

川普表示這場戰爭將持續「大約四周」，但暗示時程可能縮短。他說：「事情會進展得很快。我們完全照著計畫走，在領導層這一塊更是遠遠超前，49人被擊斃。我們原本估計至少要四周，結果一天就完成了。」

路透上周末進行的民調顯示，僅27%的美國人支持這次空襲，43%反對，29%則表示不確定。不過，川普仍堅稱做了「正確的事」，並認為大多數美國人支持他。