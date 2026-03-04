聽新聞
封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
伊朗革命衛隊二日宣布封鎖荷莫茲海峽，圖為同日通過海峽的一艘船，鳥群在附近飛翔。 路透
伊朗革命衛隊二日宣布封鎖荷莫茲海峽，圖為同日通過海峽的一艘船，鳥群在附近飛翔。 路透

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗革命衛隊資深官員賈巴里表示，「荷莫茲海峽已關閉，任何人若試圖通行，革命衛隊和伊朗海軍將把那些船隻燒成火海。」路透指出，這是伊朗遭美伊空襲以來最明確的一次關閉海峽警告。

賈巴里還說，「我們也將攻擊石油管線，不會允許一滴石油離開這個地區。油價將在未來幾天飆升至二百美元。」

荷莫茲海峽連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約百分之廿油氣運輸須通過該海峽，水道最窄處僅約卅三公里寬。

海事情報公司Windward數據顯示，荷莫茲海峽一日僅三艘油輪冒險行經當地，三艘船共載二八○萬桶原油，與二○二六年荷莫茲海峽每天平均一九八○萬桶的吞吐量相比，驟降了百分之八十六。二日清晨僅一艘小型油輪和一艘小型貨船經過，海峽實質上已遭封鎖。目前約七○六艘非伊朗籍油輪停止運輸，滯留在荷莫茲海峽兩岸，還有數百艘油輪停在阿曼灣。

伊朗關閉荷莫茲海峽，兌現多年來的威脅，也就是一旦遭遇任何攻擊，就會封鎖這條水道。石油市場近來持續關注伊朗與美國以色列等宿敵之間的緊張局勢，擔憂全面衝突若爆發，將干擾供應並破壞區域穩定。

在此之前，與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動曾發動無人機和飛彈攻擊，導致全球航運中斷。自加薩戰爭於二○二三年爆發以來，青年運動一直在紅海和亞丁灣攻擊船隻。

過去幾天至少三艘油輪傳出在荷莫茲海峽周邊遇襲。法新社報導，伊朗革命衛隊表示，已在荷莫茲海峽攻擊一艘據稱與美國有關的油輪，作為對美國與以色列聯手攻擊伊朗的報復行動之一。

革命衛隊在聲明中指出，「ATHE NOVA油輪遭兩架無人機擊中後，目前仍在燃燒。」

以色列 伊拉克 伊朗 美國 荷莫茲海峽

相關新聞

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

