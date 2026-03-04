封鎖荷莫茲海峽 伊朗：不許一滴石油離開這個地區

伊朗官媒報導，伊朗革命衛隊資深官員二日宣布荷莫茲海峽已關閉，且預告將打擊任何航經該海峽的船舶，「不會允許一滴石油離開這個地區」；儘管美軍否認海峽已遭封鎖，但各國油輪都避開當地，海峽已遭實質封鎖。

伊朗革命衛隊資深官員賈巴里表示，「荷莫茲海峽已關閉，任何人若試圖通行，革命衛隊和伊朗海軍將把那些船隻燒成火海。」路透指出，這是伊朗遭美伊空襲以來最明確的一次關閉海峽警告。

賈巴里還說，「我們也將攻擊石油管線，不會允許一滴石油離開這個地區。油價將在未來幾天飆升至二百美元。」

荷莫茲海峽連接沙烏地阿拉伯、伊朗、伊拉克與阿聯等波灣主要產油國，通往阿曼灣與阿拉伯海。全球約百分之廿油氣運輸須通過該海峽，水道最窄處僅約卅三公里寬。

海事情報公司Windward數據顯示，荷莫茲海峽一日僅三艘油輪冒險行經當地，三艘船共載二八○萬桶原油，與二○二六年荷莫茲海峽每天平均一九八○萬桶的吞吐量相比，驟降了百分之八十六。二日清晨僅一艘小型油輪和一艘小型貨船經過，海峽實質上已遭封鎖。目前約七○六艘非伊朗籍油輪停止運輸，滯留在荷莫茲海峽兩岸，還有數百艘油輪停在阿曼灣。

伊朗關閉荷莫茲海峽，兌現多年來的威脅，也就是一旦遭遇任何攻擊，就會封鎖這條水道。石油市場近來持續關注伊朗與美國和以色列等宿敵之間的緊張局勢，擔憂全面衝突若爆發，將干擾供應並破壞區域穩定。

在此之前，與伊朗結盟的葉門叛軍青年運動曾發動無人機和飛彈攻擊，導致全球航運中斷。自加薩戰爭於二○二三年爆發以來，青年運動一直在紅海和亞丁灣攻擊船隻。

過去幾天至少三艘油輪傳出在荷莫茲海峽周邊遇襲。法新社報導，伊朗革命衛隊表示，已在荷莫茲海峽攻擊一艘據稱與美國有關的油輪，作為對美國與以色列聯手攻擊伊朗的報復行動之一。

革命衛隊在聲明中指出，「ATHE NOVA油輪遭兩架無人機擊中後，目前仍在燃燒。」