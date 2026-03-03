快訊

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社
路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。

伊朗最高領袖哈米尼2月28日遭美國和以色列聯手炸死後，伊朗憲法監護委員會發言人3月2日才說，依法必須盡速選定新領袖，「鑑於目前是戰時狀態，該程序將在最短時間內完成」。伊朗外交部長阿拉奇2日也向卡達半島電視台說，新任最高領袖或許「這一兩天」就會出爐。

另外，美國總統川普3日在真實社群發文說，伊朗的防空系統、空軍、海軍、領導高層都已不在，「他們想談。我說『太遲了』！」

伊朗成立「臨時委員會」將選新最高領袖 川普願與新領導層對話

美以斬首哈米尼 伊朗最高領袖身亡

以色列再空襲德黑蘭「心臟地帶」 伊朗首都濃煙滾滾

趁哈米尼與心腹開會動手 美以空襲伊朗內幕曝光

夜襲伊朗總統府！以色列軍方出動100架戰機 投放逾250枚炸彈

以色列時報3日報導，以軍聲稱，以色列空軍已在夜間襲擊伊朗總統辦公室所在的政府高層建築群，約100架戰機向該建築群已投下逾250枚炸彈。

牙齒藏追蹤器？哈米尼遭精準擊斃身亡 網爆伊朗高層團滅內幕掀論戰

中東局勢陷入動盪，美國與以色列聯手對伊朗發動歷來最激烈的「史詩怒火」行動（Operation Epic Fury），震撼全球。美國總統川普於2月28日在社群媒體「真實社群」（Truth Social）

中東戰火波及股市…道瓊期指崩逾900點 KOSPI指數暴跌7.2%全亞最慘

美股在美以聯手攻擊伊朗後的第一個交易日以平盤驚險度過，但3日美股期指開低走低，道瓊期指一度跌逾900點或1.9%，那斯達克100期指跌逾2%。

美國降維打擊！哈米尼死亡、軍政高層幾團滅 伊朗為何一敗塗地

最高領導人哈米尼遇襲身亡，大批軍政高層官員被殺死，伊朗在美國、以色列聯合發起的大規模軍事行動中可謂一敗塗地。在去年夏天的「十二日戰爭」中，面對以色列和美國的空襲...

美英關係走下坡？川普指責英國拒絕協助首波伊朗攻擊：令人遺憾

路透3日報導，美國總統川普2日接受英國太陽報電話訪問時說，英國首相施凱爾起初拒絕對打擊伊朗的行動提供軍事支持，很遺憾看到美國和英國的關係已不如以往。

