正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀
路透3日引述伊朗媒體報導，位於伊朗首都德黑蘭以南科姆市（Qom）的「專家會議」大樓已遭空襲夷平。專家會議由88位法學家組成，負責選出伊朗新任最高領袖。
伊朗最高領袖哈米尼2月28日遭美國和以色列聯手炸死後，伊朗憲法監護委員會發言人3月2日才說，依法必須盡速選定新領袖，「鑑於目前是戰時狀態，該程序將在最短時間內完成」。伊朗外交部長阿拉奇2日也向卡達半島電視台說，新任最高領袖或許「這一兩天」就會出爐。
另外，美國總統川普3日在真實社群發文說，伊朗的防空系統、空軍、海軍、領導高層都已不在，「他們想談。我說『太遲了』！」
