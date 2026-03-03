英官員：英美關係如常 持續情報、貿易與軍事合作

美國總統川普接受英國媒體專訪時，對英美關係「不如以往」表達「難過」。英國首相首席秘書瓊斯受訪時說，在實務層面，英美關係如常，雙方持續在情報分享、貿易、軍事等領域合作。

美國和以色列2月28日對伊朗發動打擊，英方隨即表明「未參與」、「未扮演角色」，但為落實對盟友夥伴的集體防衛承諾，將動用英國預先部署的軍事資源在區域內執行「防衛性」任務。

隨著伊朗升高對區域內國家的報復性「無差別」攻擊，英國官方1日宣布允許美國使用英國軍事基地，以利美軍對伊朗實施「源頭打擊」。不過，英方仍強調相關「源頭打擊」的「防衛性」，以及英國目前不會參與「攻擊性」行動。1日以前，美國未獲准使用英國基地執行對伊打擊。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）2日在國會一再強調，英國的任何（軍事）行動都必須有合法依據，並有一套可行、禁得起考驗、經周密考量的計畫。

英國「太陽報」（The Sun）今天刊登對川普（Donald Trump）的專訪。川普在專訪中說，他認為施凱爾「不太幫忙」、當初應「更快」開放美軍使用基地。

不過，川普也表達，英國是否與美國在中東地區共同採取攻勢作戰，已「無關緊要」。

川普說，英美之間的特別友好關係已「不如以往」、今非昔比，他沒料到會有這麼一天。他並稱英國如今也不是他過往熟悉的樣貌，呼籲英方停止讓「來自遙遠異地、憎恨你們的人」在英國落腳。

川普還說，施凱爾的決策可能與他顧慮穆斯林選票有關。

穆斯林族群傳統上是英國工黨一大票源。施凱爾領導的工黨近日在一席國會補選落敗，而隨著5月地方大選即將登場，過去幾個月民意支持度持續未顯好轉的工黨面臨不小壓力，包括來自政治光譜左、右翼的夾擊。據英國官方2021年人口普查，估計穆斯林約占英國總人口6%。

瓊斯（Darren Jones）今天接受數家英國媒體訪問時提到，川普以穆斯林選票考量詮釋施凱爾的決策，是「不正確的」。

瓊斯說，英國政府的行動將以英國公民的利益為依歸，無論他們的信仰或居住地為何。瓊斯表示，他認為英國大眾也不想涉入中東地區更大規模的戰爭。

一如其他英國政府高階官員，瓊斯迴避定調美國2月28日對伊朗發動的打擊是否符合國際法。他說，這是美方該說明的。

瓊斯指出，英美關係很重要，雙方目前也在中東地區合作實施「防衛」行動。川普對英國未涉入美國與以色列2月底的對伊打擊或許感到挫折，但一如施凱爾2日在國會所言，英國政府只會在符合英國利益、有合法依據，且有明確清楚計畫時，才會動用英國武裝部隊。

瓊斯說，英國「不會涉入中東地區更大規模的衝突」。